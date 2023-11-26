Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 27 листопада до 3 грудня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 27 листопада до 3 грудня?

Близнята

Близнята зможуть розраховувати на примирення із близькою людиною лише в разі цілковитої відвертості. Не варто нічого приховувати від неї, інакше у стосунках постійно виникатимуть непорозуміння. Вони ускладнять спілкування, а згодом навіть можуть призвести до серйозних сварок, і навіть до розставання – навряд чи представників знака влаштує такий розвиток подій.

Лев

Левам зірки наполегливо рекомендують якомога більше часу проводити з близькою людиною, навіть якщо для цього доведеться відсунути на другий план вирішення професійних питань. Таким чином їм вдасться усунути осередок невдоволення, яке назріває у стосунках: його причиною є те, що представники знака завжди ставлять свою роботу на перше місце, а особисте життя – на друге.

Скорпіон

Нові знайомства, які чекають на представників знака в цей час, можуть відіграти доленосну роль навіть у житті тих із них, чиє особисте життя, як здавалося, було щасливо влаштоване раз і назавжди. Втім, кожному доведеться самому давати відповідь на запитання, як поводитися в ситуації, що склалася – різко змінити свою долю, перевернувши все з ніг на голову, або залишити все, як є.

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