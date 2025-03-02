Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 3 до 9 березня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 3 до 9 березня?

Близнята

Близнятам, які останнім часом всерйоз налаштовані на розрив з близькою людиною, зірки радять не поспішати і спочатку поставити собі одне, але дуже важливе запитання: чи зможуть вони знайти натомість того, хто задовольнятиме їх – прямо скажемо – більш ніж завищені вимоги? В разі позитивної відповіді вони можуть сміливо вказувати своєму нинішньому партнерові на двері, але, найімовірніше, вона буде негативною, а отже, не варто гарячкувати.

Скорпіон

Скорпіонам – переважно тим із них, хто з якоїсь причини коротає час на самоті – зірки наполегливо рекомендують придивитися до людини, яка нещодавно з'явилася поруч з ними – наприклад, на роботі чи по сусідству. Можливо, на перший погляд вона не здасться їм вартою уваги, проте поспішати з висновками в цьому разі не варто – занадто великий ризик помилитися і втратити можливість знайти свою другу половинку.

Стрілець

Стрільцям, які через різні – та індивідуальні для кожного конкретного випадку – причини впевнені, що особисте щастя їм уже не знайти, зірки радять остерігатися таких – далекосяжних – висновків. Зустріч з людиною, яка стане для них не лише коханою, а і другом, може статися за кожним поворотом, тому – замість того, щоб скиглити й нудьгувати – їм непогано було б до неї підготуватися, щоб коли вона станеться, мати вигляд, як-то кажуть, на всі сто.

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