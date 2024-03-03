Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 4 до 10 березня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.
Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.
Кому пощастить у коханні цього тижня – від 4 до 10 березня?
Овен
Овнам – з урахуванням їхньої запальності – важливо пам'ятати, що найчастіше для сварки вистачає кількох хвилин, а для того, щоб повернути стосунки до колишньої, неконфліктної стадії – кількох днів, а іноді й тижнів. З'ясування стосунків з коханою людиною може виявитися бурхливим, але дуже важливо вчасно зупинитися, не доводячи справу до серйозних проблем.
Лев
Левам не варто вступати у стосунки "на одну ніч" – зараз не час для коротких і легковажних зв'язків. Витративши на них час і, що особливо важливо, емоції, можна згаяти те – єдине на все життя – почуття, яке прийде саме в цей час. Щоб згодом не шкодувати про одну-єдину, але дуже важливу можливість, від "дрібнички" краще відмовитися – користі від неї не передбачається.
Риби
Вибираючи між двома шанувальниками, які пропонують руку й серце, потрібно звернути увагу на того, хто виявляє про представників знака справжню, а не показову – наче пил в очі – турботу. Звісно, трояндочка разом з плюшевим сердечком – це приємно, але інфантильно, а ось прагнення оплатити таксі, щоб кохана людина не йшла додому безлюдними вулицями – показник справжнього кохання.
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