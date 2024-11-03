Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 4 до 10 листопада

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 4 до 10 листопада?

Рак

Ракам, які сподіваються повернути стосунки з близькою людиною, з якою їх деякий час тому розлучила сварка, варто пам'ятати про те, що не можна двічі увійти в одну й ту саму воду, навіть якщо дуже цього хочеться. Можливо, варто зосередитися на нових взаєминах, які вже почалися – або ось-ось почнуться – і намагатися не припускатися в них колишніх помилок, які зруйнували пепередній зв'язок.

Лев

Левам, які переживають через сварки з близькою людиною, зірки наполегливо рекомендують знизити градус пафосу, з яким вони сприймають власну персону, і визнати свою провину в тому, що трапилося. Кохана людина обов'язково оцінить їхню "жертву", бо інакше вчинок, коли представники знака комусь поступаються, як-то кажуть, "знімаючи корону", і не назвеш.

Козоріг

Козорогам не варто нічого приховувати від близької людини, навіть якщо здаватиметься, що ці відомості зневажать представників знака. Не варто недооцінювати того, кого кохаєш – навряд чи його можна в такий спосіб відштовхнути. Та якщо про ці факти біографії стане відомо з інших джерел, результат може виявитися прямо протилежним, а стосунки зруйнуються через брехню.

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