Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 5 до 11 лютого

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 5 до 11 лютого?

Овен

Овнам зірки наполегливо рекомендують зробити перерву в роботі і гарно відпочити – таким чином вони зможуть не лише відновити сили, а і влаштувати особисте життя. Саме на відпочинку, де б вони не проводили час – на курорті чи в подорожі, або і просто гуляючи в найближчому парку – вони зустрінуть людину, яка їх зацікавить – втім, вони теж привернуть її увагу.

Терези

Терезам не варто відмовлятися від участі в публічних заходах – чи то театральна прем'єра, чи вернісаж або концерт. Незважаючи на пов'язану із прийдешньою весною втому, вигляд вони матимуть чудовий, тому від шанувальників доведеться відбиватися – на щастя, в переносному сенсі цього слова. Але вибрати з-поміж них того, хто стане супутником життя – можливо, назавжди – представникам знака вдасться.

Стрілець

Стрільцям неодмінно треба скинути тягар образ, які не лише заважають їм повноцінно спілкуватися з близькою людиною, але й обтяжують життя загалом. Втім, виправити ситуацію можна легко – достатньо обнулити список взаємних претензій і перезавантажити стосунки, розпочавши їх із чистого аркуша. Щоправда, для цього потрібна відповідь на просте, але важливе запитання: чи хочуть представники знака бути поруч із цією людиною?

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