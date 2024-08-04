Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам Зодіаку пощастить із 5 по 11 серпня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій галузі.

Кому пощастить у коханні цього тижня – з 5 по 11 серпня?

Рак

Ракам, які не вміють відстоювати свої інтереси у відносинах з людьми – у тому числі й близькими, необхідно навчитися хоча б озвучувати свої претензії, оскільки оточуючі думають, що їх усе влаштовує, а отже, зміни жодного сенсу не мають. Навчившись не тільки віддавати, а й брати щось натомість, представники знаку з подивом помітять, що їх стосунки змінилися на краще.

Діва

Дівам – заради їхнього власного блага – зірки рекомендують сприймати близьку людину, такою, якою вона є, а не такою, якою вони хотіли б її бачити. Представники знака тільки тим і займаються, що намагаються «виліпити» з іншої людини якусь подобу себе, забуваючи про те, що самі є справжньою досконалістю – навряд чи людина іншого знака зможе досягти такого ж рівня.

Терези

Терезам не варто нічого приховувати від близької людини, оскільки це негативно позначиться на їхніх стосунках. Навіть невелика брехня потягне за собою цілий ланцюг обману, і з кожним кроком позбутися її буде все складніше. Тому, хоч би як складно було представникам знака, їм необхідно відразу ж зізнатися у неприємних фактах: можливо, розмова виявиться непростою, але проблема буде вирішена.

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