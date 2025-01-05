Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 6 до 12 січня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 6 до 12 січня?

Овен

Овнам – як і їхнім партнерам, – які поступово почали втомлюватися від стосунків, зірки наполегливо рекомендують повернути в них романтику. Водночас зовсім не обов'язково робити для цього рішучі рухи, потрібно просто дати волю своїй фантазії: незвичайна прогулянка, подарунок з натяком, несподіване освідчення – будь-які такі дії стануть приємним сюрпризом для партнера.

Стрілець

Стрільці – переважно ті, хто зараз не перебуває у стосунках, – закохавшись, доволі швидко можуть зрозуміти, що той, кого вони обрали, нічого до них не відчуває. Що ж, таке трапляється, і зірки не радять їм засмучуватися. Навіть таке кохання однаково додає життю яскравих фарб, які його прикрашають, до того ж не варто втрачати надію на взаємність.

Козоріг

Козорогам варто – хоча б на якийсь час – відволіктися від роботи і поглянути на всі боки, причому не в переносному, а в прямому розумінні цього слова. Цілком можливо, що поряд перебуває хтось, хто давно мріє про хоча б незначний знак уваги від представників знака. Варто до нього придивитися – а раптом це саме та людина, кого представники знака захочуть назвати своєю другою половинкою?

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