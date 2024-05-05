Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 6 до 12 травня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 6 до 12 травня?

Близнята

Близнятам доведеться вибирати між двома претендентами на їхню руку й серце, і треба сказати, що це завдання виявиться для них не з легких: різним сторонам їхньої натури відповідатимуть різні люди. Залишиться лише – як нареченій з гоголівського "Одруження" – шкодувати, що якості одного неможливо поєднати з якостями іншого. Проте все ж доведеться опанувати себе і на комусь зупинитися.

Скорпіон

Скорпіони зможуть на власному досвіді переконатися в тому, що старе кохання не іржавіє. Зустрівши людину, яка колись була до них небайдужою, вони зрозуміють, що її почуття так до кінця і не охолонули. Але чи захочуть самі представники знака продовжувати стосунки, які колись обірвалися, – велике питання. Зараз в їхньому особистому житті все складається вдало, а участь у любовному трикутнику порушить баланс.

Стрілець

Стрільці роблять неправильно, сумуючи за минулими взаєминами і не звертаючи увагу на людину, з якою цілком могли б побудувати нові – набагато щасливіші. Звичайно, представникам знака впертості не позичати, і якщо вони вирішили, що ця кандидатура їх не влаштовує, то наполягатимуть на своєму навіть всупереч здоровому глузду, але в цьому разі нікому, крім самих себе, вони гірше не зроблять.

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