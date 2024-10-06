Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 7 до 13 жовтня

До зірок можна звертатися з будь-яким запитанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 7 до 13 жовтня?

Телець

Тельцям варто визначитися з тим, що для них важливіше – їхня «фірмова» впертість або стосунки з дорогою для них людиною. Якщо вони, як кажуть, поклавши руку на серце, таки оберуть друге, можливо, все-таки варто упокорити свою гординю і припинити впиратися рогом у принципи, які за великим рахунком особливої цінності для них не становлять, особливо якщо порівнювати їх з коханою людиною.

Лев

Дівам, що занудьгували у товаристві своїх других половинок, з якими вони перебувають у взаєминах – або шлюбі – вже досить тривалий час, проте, не варто робити різких рухів, «пірнаючи» в роман із новим, а, можливо, і старим партнером. Розставання з ним, що трапилося енний час тому, весь час турбувало представників знака, тому нинішня зустріч може становити серйозну загрозу для їхнього шлюбу.

Скорпіон

Скорпіони, які поки що не здобули щастя в особистому житті, можуть отримати чудову нагоду зробити це. Нова людина, яка в цей час з'явиться поруч із ними, спочатку викличе винятково негативні емоції, проте зірки рекомендують їм не робити поспішних висновків. За ближчого знайомства ставлення до неї може кардинально змінитися на краще.

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