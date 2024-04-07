Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 8 до 14 квітня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 8 до 14 квітня?

Діва

Не варто нічого приховувати від близької людини: будь-яка таємниця рано чи пізно стане відомою. І в цей момент потайливість представників знака може вилізти їм боком: "зацементувати" тріщину у стосунках буде складно, а в деяких випадках – і неможливо: близька людина визнає приховування інформації зрадою і, найімовірніше, не пробачить.

Терези

Терезам, які дізнаються, що їх обмовили – а то й оббрехали – в очах коханої людини, приписавши їм негативні наміри та вчинки, яких у них не було, не варто поспішати з виправданнями. Ситуація, що склалася, стане перевіркою стосунків на міцність: якщо людина дійсно кохає – вона розбереться, де правда, а де відверта брехня.

Риби

Риби на власному досвіді зможуть переконатися в тому, що "старе кохання не іржавіє": велика ймовірність зустрічі з людиною, з якою представників знака колись пов'язували тривалі романтичні стосунки. Виявиться, що весь цей час вона про них не забувала, тож не проти, щоб вони продовжилися так, наче перерви й не було.

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