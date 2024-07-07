Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 8 до 14 липня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 8 до 14 липня?

Рак

Раки – за зовнішньої невинності – можуть перетворити життя близької людини на пекло, і головною причиною такої їхньої поведінки зазвичай є ревнощі. Переконувати їх у безцільності цього почуття марно, вони – власники, для яких сама навіть думка про те, що хтось може зазіхнути на їхнє "добро", є нестерпною. А насправді достатньо – як зараз – просто відпустити ситуацію, і щастя виявиться безмежним і безтурботним.

Стрілець

Стрільці прагнуть різноманітності у стосунках, і часто – замість того, щоб працювати над ними – надають перевогу зміні партнерів, сподіваючись, що вже в новому вони точно знайдуть усі ті якості, які їм необхідні. Однак у цьому разі зірки радять їм не поспішати, а подумати, що можна зробити для того, щоб додати новизну у взаємини, які вже існують – тоді й розставатися не доведеться.

Козоріг

Козорогам у стосунках із коханою людиною головне – не приховувати своїх почуттів до неї. Часто вони бувають надто стриманими, що дає тому, хто перебуває поряд, відчуття непотрібності та навіть відкинутості. На такому фундаменті важко почуватися щасливими, причому як партнерові, так і самим представникам знака. Цього тижня їм варто подумати, чим потішити того, кого вони люблять.

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