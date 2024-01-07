Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 8 до 14 січня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 8 до 14 січня?

Лев

У життя Левів зірки – з великою ймовірністю – приведуть людину, яка буде з ними тривалий час, а можливо – в особливо доленосних випадках – і все життя. Зовсім неважливо, в якій обстановці це станеться – під час поїздки, на відпочинку чи на роботі, головне, що зустріч із такою людиною цілковито змінить життєву ситуацію представників знака.

Діва

Дівам поява людини з минулого дозволить не лише згадати приємні моменти, що трапилися з ними, а й – в окремих випадках – повернути колишні обставини та переписати сторінку своєї власної історії, зробивши реальністю будь-яку мрію і казку. Варто скористатися щасливим шансом воскресити минуле кохання.

Стрілець

Стрільцям дуже важливо уникати ревнощів, які не найкращим чином позначаться на їхніх стосунках з коханими людьми. Річ у тім, що приводів для її прояву у представників знака не буде, а, отже, вони скривдять підозрілістю і недовірою тих, кого люблять – чи варто казати про те, що це спричинить серйозні конфлікти між ними?

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