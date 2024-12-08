Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 9 до 15 грудня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.
Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині
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Телець
Тельцям, відомим своєю впертістю та непоступливістю, зірки радять м'якше й терпиміше ставитися до близьких і коханих людей. Звісно, принципи – це дуже важливо, але не найголовнішими і найважливішими з них, напевно, можна поступитися, особливо якщо йдеться про мир вдома та лад у стосунках. Якщо ж зовсім не хочеться миритися з тим, що близька людина дивиться на речі під іншим кутом, можна спробувати її переконати, але без скандалу – винятково мирними способами.
Стрілець
Стрільцям зірки радять бути готовими до появи в їхньому житті колись близької та коханої людини, яку вони давно не бачили. Не варто одразу ж налаштовуватися на те, що стосунки з нею почнуться з тієї точки, на якій колись зупинилися. Найімовірніше, за час, що минув, у цьому житті відбулося багато найрізноманітніших – зокрема й особистих – подій. Однак якщо не поспішати і дати подіям розвиватися поступово, з часом вдасться вийти навіть на більш високий рівень взаємин.
Риби
Рибам, які якийсь час тому вчинили дурницю, промінявши колишні – якщо й не найщасливіші, то дуже зручні – стосунки на нові, неперевірені, повернути все назад, на жаль, уже не вдасться. Все, що їм залишається – це або пристосовуватися до людини, значення якої у своєму житті вони переоцінили, або розлучатися з нею і чекати, коли на горизонті з'явиться той, хто дійсно гідний бути поряд. До речі, велика ймовірність того, що така – доленосна – зустріч не за горами.
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