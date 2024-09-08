Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 9 до 15 вересня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 9 до 15 вересня?

Овен

Овнам важливо пам'ятати, що тривалість для взаємин – не "мінус", а "плюс": людям, які давно знають одне одного – усвідомлюють усі переваги й недоліки, але водночас досі не розлучилися, – на роду написано бути разом. Звісно, можна витратити час і сили на щось нове, а тому привабливе, але зірки попереджають: згодом про таку нерозумну та необачну поведінку можна буде пошкодувати.

Лев

Левам не варто прискорювати стосунки, змушуючи партнера робити рішучі вчинки, до яких він, схоже, наразі ще й не готовий. Можливо, представникам знака вдасться досягти поставленої мети, але невдоволення, яке їхня наполегливість викличе у коханої людини, рано чи пізно нагадає про себе. Мабуть, варто зачекати, доки події природним шляхом дійдуть до бажаного результату.

Козоріг

Козорогам не варто боятися службового роману, який – з великою ймовірністю – може спалахнути в цей час. Можливо, спочатку він і буде – як того побоюються представники знака – відволікати їх від роботи, але згодом, коли перший приплив пристрасті спаде, вони зрозуміють, як добре мати поруч людину, яка не лише відчуває до тебе романтичні почуття, а й поділяє твої професійні інтереси.

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