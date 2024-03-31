Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 1 до 7 квітня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 1 до 7 квітня?

Овен

Овнам – особливо тим із них, хто перебуває у стосунках вже не один рік – необхідно зробити все для того, щоб зміцнити цей зв'язок. Якщо ж на колишніх основах зробити це неможливо, необхідне перезавантаження: можливо, воно буде непростим, але в будь-якому разі краще за розставання. Представникам знака необхідно берегти свого нинішнього партнера – того, хто буде кращим, на їхньому горизонті наразі немає.

Телець

Тельцям, які можуть зіткнутися зі зрадою другої половинки, звісно, буде нелегко, але те, що трапилося, не означає, що у стосунках потрібно, що називається, рубати з плеча. Можливо, все не так просто, як здасться на перший погляд, і в ситуації, що склалася, є і їхня власна провина. В будь-якому разі поспішати з рішенням – особливо якщо воно не матиме зворотної сили – небажано, треба взяти таймаут і подумати.

Козоріг

Козороги, особисте життя яких протікає в ті нетривалі періоди, які відокремлюють один важливий проєкт від іншого, можуть поєднати приємне з корисним – завести службовий роман. Вважається, що такі стосунки несерйозні й нетривалі, але в цьому разі все може скластися з точністю до навпаки: вони виявляться довгочасними та завершаться офіційним шлюбом.

Читайте також: