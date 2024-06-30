Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 1 до 7 липня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 1 до 7 липня?

Лев

Левам, у яких у цей час може розпочатися службовий роман, не варто ставитися до нього з упередженням. Такі взаємини поряд з недоліками мають купу переваг – від однакового розпорядку дня до загальних професійних інтересів, а часто і світогляду, що значно полегшує спілкування. Також велика ймовірність заснованого на такому фундаменті успішного шлюбу.

Терези

Терезам, які чутливі до чужої думки і підвладні сторонньому впливу, необхідно хоча б в особистих стосунках спиратися на власні симпатії та уподобання. Можливо, хтось із рідних чи друзів буде незадоволений вашим вибором, але пішовши у них на поводі та відмовившись від спілкування з тим, кого кохаєте, ви, найімовірніше, дуже швидко про це пошкодуєте.

Водолій

Водоліям, які хочуть налагодити стосунки з близькою людиною, варто пам'ятати про те, що в таку "гру", як кохання, потрібно грати вдвох. Їм потрібно припинити вважати власну думку єдино правильною і почати зважати на те, чого хоче кохана людина. Якщо не зробити цього просто зараз, моральний клімат у парі погіршуватиметься, аж поки зв'язок не розірветься зовсім.

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