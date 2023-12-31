Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 1 до 7 січня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 1 до 7 січня?

Телець

Тельцям необхідно зв'язатися з людиною, яку вони любили раніше, та й досі, схоже, не забули. Можливо, оскільки старе кохання не іржавіє, потрібно дати ще один шанс стосункам, які можуть відкрити нову – щасливу – сторінку в житті представників знака. Якщо ж вони знову не складуться, а таке теж можливо, саме спілкування – разом зі спільними спогадами – вже відіграє важливу роль, оскільки стане джерелом приємних емоцій.

Діва

Дівам зірки наполегливо рекомендують хоча б трохи знизити планку, під яку вони підганяють усіх претендентів на свою руку й серце – вони задерли її надто високо, тому не дивно, що ніхто зі знайомих – як старих, так і нових – до неї не дотягується. Можливо, варто дати шанс людині, яка давно перебуває поряд, але не вписується в образ ідеального коханого, а раптом це той самий – єдиний і неповторний.

Терези

Терезам бажано припинити пускати очима бісики коханій людині і зробити – або прийняти – пропозицію руки й серця. У перший тиждень року такий вчинок виявиться не лише приємним, а й символічним – у цей час закладається програма життя на наступний рік, тому важливо зробити все для того, щоб вона була позитивною.

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