Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 11 до 17 березня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 11 до 17 березня?

Телець

Тельцям, які знайшли – як їм здається – кохання всього свого життя, звісно, варто боротися за свою любов, але без надмірної завзятості й наполегливості. Таким чином вони не наблизять до себе кохану людину, а, навпаки – відштовхнуть її від себе, що навряд чи входить до їхніх планів. У ситуації, що склалася, зірки радять зачекати: якщо це дійсно їхня доля, все складеться само собою.

Рак

Ракам – переважно тим, хто ще не влаштував своє особисте життя – треба попрацювати над собою. У взаєминах із протилежною статтю їм часто не вистачає впевненості в собі, через що вони програють більш наполегливим і впевненим у власних чарах. Якщо вони трохи попрацюють над своєю самооцінкою, то досягнуть результату, на який наразі – через виняткову скромність – і не сподіваються.

Стрілець

Стрільцям, які посварилися з близькою людиною, необхідно докласти максимум зусиль для примирення – зрештою, саме вони винні в конфлікті, що трапився, та й переживають через нього більше, ніж будь-коли. Головне – забути про привід, який мимоволі став причиною чвар, – підозри для ревнощів, які не мають під собою реального підґрунтя, а отже, і сваритися було ні до чого.

Читайте також: