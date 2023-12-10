Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 11 до 17 грудня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 11 до 17 грудня?

Діва

Дівам та їхнім партнерам, які поступово почали втомлюватися від стосунків, зірки наполегливо рекомендують повернути в них романтику. При цьому зовсім не обов'язково вирушати за цим до Парижа та підніматися на Ейфелеву вежу. Потрібно просто дати волю своїй фантазії: незвичайна прогулянка, подарунок з натяком, несподіване освідчення – будь-які такі дії стануть приємним сюрпризом для партнера.

Терези

Терезам – особливо тим із них, хто в минулому мав досвід невдалих стосунків – зараз влаштувати своє особисте життя заважають саме ці – негативні – спогади. Вони даремно порівнюють колишні обставини з нинішніми – схоже, вони розігруються зовсім за іншим сценарієм. Важливо пам'ятати: якщо постійно жити минулим, не залишиться ні часу, ні сил на щасливе сьогодення.

Водолій

Водолії – переважно ті, хто зараз не у стосунках, – закохавшись, доволі швидко можуть зрозуміти, що той, кого вони обрали, не відповідає на їхні почуття. Що ж, таке трапляється, і зірки не радять їм засмучуватися. По-перше, навіть таке кохання однаково приносить у життя яскраві фарби, які його прикрашають. А по-друге, воно дозволяє насолоджуватися тим, на що в іншій ситуації не вистачає часу – музикою і поезією.

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