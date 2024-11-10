Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 11 до 17 листопада

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 11 до 17 листопада?

Овен

Овнам зірки радять боротися за свої почуття, навіть якщо їм здаватиметься, що надії на відновлення гармонійних стосунків практично немає. Головне – не втратити інтерес до коханої людини, як це часто буває у представників знака: дуже швидко вони усвідомлять свою помилку, але виправдатися у своїй слабкості та мінливості перед коханою людиною вже не зможуть.

Терези

Терезам, які не тільки зрадили близьку людину, а й були такими незграбними, що дозволили себе виявити, варто добре подумати про те, як їм вийти з ситуації без моральних втрат. І тут є два варіанти: з одного боку, можна намагатися загладити свою провину, з іншого – розірвати стосунки остаточно, як відомо, зради не виникають на порожньому місці.

Риби

Риби – принаймні ті, хто поки що самотній, – можуть розраховувати на доленосне знайомство з людиною, яка затримається в їхньому житті надовго, а, можливо, залишиться в ньому назавжди. Цього разу їм пощастить зустріти того, з ким їх об'єднають не лише пристрасні стосунки, а й спосіб думок, смаки та світогляд загалом, тобто свою другу половинку.

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