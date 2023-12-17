Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 18 до 24 грудня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 18 до 24 грудня?

Овен

Овнам необхідно виявити ініціативу, зробивши перший крок у стосунках із людиною, якій вони симпатизують. Схоже, що той, у кого вони закохані, як кажуть у таких випадках, з полохливого десятка, тому ще довго ходитиме повз, кидаючи в їхній бік ніжні погляди, але – не більше цього. Отже, потрібно брати свою долю у власні руки – так буде і швидше, і ефективніше.

Лев

Леви можуть розраховувати на доленосне знайомство з людиною, яка затримається в їхньому житті надовго, а можливо, залишиться в ньому назавжди. Річ у тім, що цього разу їм пощастить зустріти того, з ким їх об'єднають не лише пристрасні стосунки, але і спосіб думок, уподобання та світогляд загалом – цій людині нічого не треба буде пояснювати.

Риби

Рибам, схоже, необхідно припинити літати у хмарах, малюючи у своїх мріях образ людини, якої у природі не існує – лише в романтичних фільмах, які не мають нічого спільного з реальністю. Правильніше буде озирнутися довкола – цілком можливо, що поряд перебуває той, хто дійсно їх кохає, хоча і не схожий на казкового принца, але цілком симпатичний.

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