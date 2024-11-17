Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 18 до 24 листопада

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 18 до 24 листопада?

Телець

Тельці можуть розраховувати на те, що в їхнє життя повернеться людина, яка пішла від них деякий час тому. Які події цьому передували – представники знака добре пам'ятають, хоча своєї провини в тому, що трапилося, не визнають, перекладаючи більшу її частину на партнера. А ось останній, схоже, настільки сильно переживав розлуку, що не проти нею поділитися. Що ж, залишається сподіватися, що з другої спроби їм все ж вдасться здобути щастя.

Діва

Дівам, які підозрюють свою другу половинку в зраді та виснажують через це не лише її, а й самих себе, зірки рекомендують проаналізувати причини, через які це безглузде в усіх розуміннях переконання взагалі спало їм на думку. Найімовірніше, хтось із близьких подруг доклався до того, щоб воно надійно там зміцнилося, і якщо це так, то в таких випадках неминуче виникає запитання: навіщо їй це було потрібно? Можливо, відповідь розставить усі крапки над "і".

Стрілець

Стрільцям треба нарешті припинити порпатися в минулому, яке, хоч би яким приємним воно було, вже не повернути. Звісно, час від часу не лише можна, а й потрібно там "гуляти", проте жити все ж треба сьогодні й зараз. Постійно повертаючись до минулих подій, представники знака позбавляють себе нових зустрічей, почуттів і стосунків, які можуть бути нітрохи не гіршими, а, можливо, і кращими за колишні – принаймні є сенс розпочати нову сторінку свого життя.

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