Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 2 до 8 грудня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 2 до 8 грудня?

Рак

Ракам зірки наполегливо рекомендують припинити чекати на милість від природи і почати боротися за своє кохання. В кожному конкретному випадку у коханої людини можуть бути свої претензії до представників знака: комусь не вистачає знаків уваги з їхнього боку, а хтось вважає, що йому приділяють мало часу. В будь-якому разі необхідно врахувати побажання і зробити так, щоб близька людина припинила ображатися, а стосунки нарешті налагодилися.

Лев

Левам, які дуже люблять, щоб ними захоплювалися і зачаровувалися, можуть зустріти людину, для якої стануть центром Всесвіту – в буквальному значенні цього слова. Насправді далеко не кожен готовий пожертвувати своїм життям заради того, щоб стати другим номером, вивівши когось на перший план, тому можна вважати, що представникам знака дуже пощастило, тим більше, що почуття, яке зародилося, можливо, триватиме у них усе життя.

Терези

Терезам, які за звичкою вагаються між двома рішеннями – в цьому разі йдеться про особисте, – нарешті важливо визначитися з тим, чого вони дійсно хочуть: продовжувати нинішні стосунки або, завершивши їх, розпочати інші. Щойно вони це зроблять, їм одразу стане зрозуміло, в який бік рухатися, а це значно спростить завдання, мета якого – особисте щастя. Головне – знову не запустити свій внутрішній "маятник".

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