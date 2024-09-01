Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 2 до 8 вересня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 2 до 8 вересня?

Телець

Тельцям не варто шукати кращого, добра добувши: нинішні стосунки, можливо, не настільки яскраві й романтичні, як би їм того хотілося, але стабільність вартує не менше, а в багатьох випадках – і більше. Зруйнувати те, що вибудовувалося кілька років, легко, а ось повернути буває дуже важко, а іноді й зовсім неможливо. Не варто поспішати робити те, про що згодом доведеться пошкодувати.

Лев

Левів зірки нагородять шармом і привабливістю в очах протилежної статі, що дозволить їм привернути до себе увагу людини, якій вони симпатизують. Щодо решти, хто буквально "злетиться" до них, мов мухи на мед – доведеться їм чемно відмовити, інакше якщо дати їм хоча б невелику надію, ситуація може вийти з-під контролю.

Терези

Терезам не варто вічно носитися з образами, яких – як їм здається – колись завдала їм близька людина, тим паче, що вона вже сто разів за це вибачилася. Представникам знака бажано визначитися: або вони продовжують пестити і плекати свою "зневагу", і тоді їм доведеться розлучитися з тим, кого вони кохають, або вони нарешті відпустять негатив і відкриють нову сторінку важливих для них стосунків.

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