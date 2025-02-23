Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 24 лютого до 2 березня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 24 лютого до 2 березня?

Телець

Тельцям варто пам'ятати про те, що однією з найважливіших умов щасливих стосунків із коханою людиною є відвертість. Тим, хто щось приховує від своєї другої половинки або, що зовсім неприпустимо, обманює її, потрібно бути готовими до того, що рано чи пізно, а найімовірніше, цього тижня це вилізе їм боком. Не варто дивуватися тому, що партнер не захоче будувати стосунки на брехні і цілком може ухвалити рішення розлучитися.

Лев

Левам, які перебувають у сварці з коханою людиною, не варто ламати голову над тим, хто винен у тому, що сталося, набагато правильніше – й корисніше – подумати, як вийти з нинішньої ситуації, тим більше, що наступний тиждень дасть можливість налагодити стосунки. Головне – не йти на поводі в емоцій, а керуватися здоровим глуздом: саме він підкаже, як правильно діяти в поточних обставинах, залишиться лише дотримуватися його порад.

Козоріг

Козорогам, які зосереджені передусім на своїй роботі, важливо пам'ятати про те, що у них є близькі й кохані люди, які потребують їхньої любові та уваги. Тим більше, що для цього потрібно не так багато часу й зусиль – достатньо кількох годин на день, коли необхідно відсунути вбік професійну діяльність і, як-то кажуть, повернутися в сім'ю. Представники знака одразу відчують, наскільки сильно їм останнім часом не вистачає такого спілкування.

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