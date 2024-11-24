Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 25 листопада до 1 грудня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 25 листопада до 1 грудня?

Лев

Левам не варто поспішати з остаточним розставанням з близькою людиною – якщо вона, як і раніше, дорога для них, можливо, варто дати їй ще один шанс. Тим більше, що, схоже, вона усвідомила свою провину і готова докласти будь-яких зусиль для того, щоб її загладити. Цілком можливо, що вдасться розпочати стосунки з чистого аркуша, про що мріють як самі представники знака, так і їхня друга половинка.

Терези

Терезам не рекомендується шукати від добра добра: стосунки, які у них склалися, потрібно оберігати всіма можливими способами, оскільки зруйнувавши їх, вони згодом зрозуміють, що припустилися серйозної помилки. Тому перш ніж піддатися емоціям і безповоротно розірвати наявний зв'язок, варто подумати про те, чи не доведеться вже найближчим часом пошкодувати про свою безкомпромісність.

Козоріг

Козорогам не варто вірити чуткам і пліткам про кохану людину, які в цей час можуть дійти до їхніх вух. Але навіть якщо у них виникнуть хоча б найменші сумніви в її порядності, найкращий спосіб розвіяти їх – відверто поговорити зі своєю другою половинкою. Навряд чи близька людина буде щось приховувати, брехати й викручуватися – найімовірніше, вона скаже правду, а отже, представники знака зможуть зітхнути з полегшенням.

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