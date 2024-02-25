Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 26 лютого до 3 березня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 26 лютого до 3 березня?

Телець

Тельцям зірки радять не проґавити шанс офіційно оформити стосунки з людиною, яку вони називають своїм першим коханням. Можливо, саме зараз вона не лише виявиться вільною, а й виявить бажання "закрутити" роман з представниками знака – зірки радять їм ловити свій успіх за хвіст.

Діва

Дівам не варто відвертатися від близької людини лише тому, що вона зробила помилку. По-перше, вона вже давно в ній покаялася і робить усе для того, щоб її виправити. По-друге, представники знака – і вони добре про це знають – і самі не безгрішні, але їм прощають усі їхні помилки, то чому б і їм не виявити шляхетність.

Скорпіон

Скорпіонам, які живуть з коханою людиною вже не один рік, не варто слухати брехливих друзів, які встигли вже кілька разів розлучитися зі своїми другими половинками і знайти нових супутників життя. Кожен сам вирішує, як йому будувати особисте життя, а спроби змінити на краще те, що й так добре, – чудовий спосіб усе зіпсувати.

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