Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 26 серпня до 1 вересня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 26 серпня до 1 вересня?

Близнята

Близнятам, які важко переживають розрив з близькою людиною, зірки приготували приємний сюрприз – знайомство з цікавою людиною, яке цілком може перерости в довготривалі та набагато щасливіші стосунки, ніж ті, що закінчилися. Головне, вірити в те, що щастя може прийти будь-якої миті – навіть тоді, коли ми на нього зовсім не чекаємо.

Стрілець

Стрільцям, які хочуть налагодити серйозніші стосунки з людиною, котрій симпатизують, потрібно виявляти менше ентузіазму. Можливо, для представників знака це буде відкриттям, але їхній натиск лякає того, на кого вони націлилися. Можливо, варто дати їй можливість розібратися у своїх почуттях і самій вирішити, яким вона бачить їхнє спільне майбутнє.

Водолій

Водоліям, які розумом усвідомлюють, що їхні стосунки з колись коханою людиною вже віджили своє, але не можуть набратися сміливості, щоб розірвати обридлий зв'язок, важливо згадати: не зруйнувавши старе, неможливо побудувати нове. Схоже, настав час остаточно розлучитися, звільнивши себе і близьку людину одне від одного, тоді обоє доволі швидко знайдуть особисте щастя.

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