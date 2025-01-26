Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 27 січня до 2 лютого

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 27 січня до 2 лютого?

Близнята

Близнята можуть розраховувати на здійснення одного з найзаповітніших бажань – зустріч із людиною, яку вони – з об'єктивних і поважних причин – давно не бачили. Є сенс заздалегідь до неї підготуватися, обравши для розмови спокійні й нейтральні теми. Навіть якщо представники знака захочуть з'ясувати зі своїм партнером стосунки, розставивши, так би мовити, всі крапки над "і", їм варто трохи зачекати – час для такого "обміну думками" ще не настав.

Діва

Дів – переважно тих, хто нещодавно посварився з близькою людиною – очікує таке бажане примирення. Обидві сторони конфлікту незадоволені ситуацією, що склалася, тому прагнутимуть за всяку ціну налагодити стосунки, і їм це вдасться. Головне – не почати розбиратися, хто має рацію чи винен у тому, що сталося, оскільки такий підхід може вивести сварку на новий рівень, а це не лише не сприятиме примиренню, а й закріпить нинішній – неприємний і небажаний – статус-кво.

Стрілець

Стрільці можуть зіткнутися з необхідністю жертви, яку вони – принаймні так вважає їхній партнер – зобов'язані будуть принести в ім'я їхнього кохання. Зірки не відмовлятимуть представників знака від такого нерозважливого вчинку, оскільки в такому разі вони, найімовірніше, зроблять на зло, та все ж рекомендують їм зайвий раз подумати. Велика ймовірність того, що вони пошкодують про своє рішення, але вже не зможуть його змінити, тож не варто поспішати.

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