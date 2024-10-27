Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 28 жовтня до 3 листопада

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 28 жовтня до 3 листопада?

Телець

Тельцям не варто чіплятися за стосунки, які припинили їх радувати, особливо якщо поруч перебуває людина, яку інакше, як аб'юзером, не назвеш. Навіщо дозволяти тому, хто не досягнув успіху в жодній життєвій сфері, а тому розлючений і злобливий, псувати своє життя? Схоже, настав час розлучитися з ним, тим більше, що новий – гідний – кандидат на руку й серце представників знака вже, як-то кажуть, стоїть у них на порозі.

Діва

Дівам варто згадати про те, що в розставанні з коханою людиною, яке сталося напередодні, є значна частка і їхньої провини, а отже, звинувачувати в тому, що сталося, лише свого партнера щонайменше нелогічно. Та й загалом не варто жити минулим – треба зосередитися на подіях майбутнього, які принесуть представникам знака багато щасливих подій і приємних емоцій, та лише в тому разі, якщо вони думатимуть не лише про себе, а й про інших.

Стрілець

Стрільцям потрібно відмовитися від властивої їм категоричності і не зарікатися від стосунків з людиною, яка наполегливо добивається їхньої уваги. Представники знака чомусь вирішили, що вона їх не варта, тому наполегливо ігнорують її бажання познайомитися з ними ближче. Можливо, якщо дати цьому шанувальникові хоча б один шанс, думка – а точніше, упередження – щодо нього поступово розсіється, а потім і зовсім зникне.

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