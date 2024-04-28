Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 29 квітня до 5 травня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 29 квітня до 5 травня?

Овен

Овнам варто пам'ятати про те, що ревнощі ще нікого не доводили до добра – їхній прояв може призвести до негативних наслідків, починаючи від сварок і конфліктів – і закінчуючи розставанням. До того ж у цьому конкретному разі представники знака не матимуть для цього жодних підстав, тож не варто ставити під загрозу свої – щасливі – стосунки.

Лев

Левам, схоже, жахливо набридло те, що кохана людина весь час ходить коло та навколо, але водночас ніяк не наважиться освідчитися. У зірок є для них приємні звістки: найімовірніше, саме в цей час вона – нарешті! – зможе зробити перший крок назустріч представникам знака, для яких найголовніше – сприйняти це зі спокійною гідністю.

Скорпіон

Скорпіонам, яких дратує невизначеність у взаєминах з близькою людиною, настав час викликати її на серйозну розмову і розставити, як кажуть у таких випадках, всі крапки над "і". За результатами таких "переговорів" можна буде зробити висновок: продовжувати стосунки далі, активізувавши водночас спілкування, чи закінчити зв'язок, який – на жаль! – не має жодних перспектив.

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