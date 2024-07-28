Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам Зодіаку пощастить з 29 липня по 4 серпня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій галузі.

Кому пощастить у коханні цього тижня – з 29 липня до 4 серпня?

Лев

Левам не варто ображатися на колись знайому і, що важливо, кохану людину через те, що вона після довгого часу почала спілкуватися не з вами, а з вашою подругою. Така поведінка не означає, що вона має на неї якісь види, хоча вона – а слідом за нею і представники знака – саме так і вважає. Швидше за все, він не знає, як налагодити стосунки, і він намагається зробити це з її допомогою.

Терези

Терезам не варто чекати, коли людина, якій вони симпатизують, першою зробить крок назустріч – швидше за все, вона настільки ж нерішуча, як і самі представники знаку. Тому зірки рекомендують їм перестати метатися з боку на сторони і, прийнявши одне з двох можливих рішень, або відмовитися від ідеї зближення раз і назавжди, або проявити ініціативу самостійно.

Риби

Риби можуть з подивом виявити, що стосунки з людиною, яка довгі роки була для них другом, а то просто гарним знайомим, поступово почнуть переходити в романтичну стадію. Швидше за все, почуття між ними існували завжди, але з якихось об'єктивних чи суб'єктивних причин обидві сторони не дозволяли їм вирватися назовні, тепер їм нічого не заважає.

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