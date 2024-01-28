Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 29 січня до 4 лютого

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.
Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.
Кому пощастить у коханні цього тижня – від 29 січня до 4 лютого?
Телець
Не варто боятися сварки: якщо близька людина вперто наполягатиме на ній, є сенс піддатися: стосунки конфлікт – відверто скажемо, незначний – не зруйнує, навпаки, він призведе до бурхливого примирення і відчуттів, яких вони давно не мали. Головне, не вдаватися до такого способу підбадьорити стосунки надто часто – небажано звикати до сварок.
Лев
Леви можуть відчути невдоволенням своїм партнером, який – принаймні так їм здасться – приділятиме їм занадто мало уваги. Постійні закиди можуть не найкращим чином вплинути на взаємини, тому представникам знака варто остерігатися, та й загалом бажано думати не лише про себе, а і про кохану людину: егоїзм у романтичних стосунках – поганий союзник.
Козоріг
Козорогам не варто зважувати на уявних терезах знаки уваги, які вони виказують близькій людині і які вона виказує їм. Справжня любов не витримує такого математичного підходу – кожен має віддавати те, що може, і приймати в подарунок те, що вважають за потрібне віддати йому, інакше йдеться не про почуття, а про купівлю-продаж.
Читайте також:
- Венера в Козорогу від 23 січня до 17 лютого 2024 року: що на нас чекає в цей час
- Повний місяць у Леві 25 січня 2024 року: що на нас чекає в цей час
- Сонце у Водолії від 20 січня до 19 лютого 2024-го: що чекає на Близнят, Терези та Водоліїв у цей час
- Плутон у Водолії: відома астрологиня розповіла, як зміниться світ найближчим часом