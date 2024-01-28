Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 29 січня до 4 лютого

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 29 січня до 4 лютого?

Телець

Не варто боятися сварки: якщо близька людина вперто наполягатиме на ній, є сенс піддатися: стосунки конфлікт – відверто скажемо, незначний – не зруйнує, навпаки, він призведе до бурхливого примирення і відчуттів, яких вони давно не мали. Головне, не вдаватися до такого способу підбадьорити стосунки надто часто – небажано звикати до сварок.

Лев

Леви можуть відчути невдоволенням своїм партнером, який – принаймні так їм здасться – приділятиме їм занадто мало уваги. Постійні закиди можуть не найкращим чином вплинути на взаємини, тому представникам знака варто остерігатися, та й загалом бажано думати не лише про себе, а і про кохану людину: егоїзм у романтичних стосунках – поганий союзник.

Козоріг

Козорогам не варто зважувати на уявних терезах знаки уваги, які вони виказують близькій людині і які вона виказує їм. Справжня любов не витримує такого математичного підходу – кожен має віддавати те, що може, і приймати в подарунок те, що вважають за потрібне віддати йому, інакше йдеться не про почуття, а про купівлю-продаж.

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