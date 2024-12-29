Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 30 грудня до 5 січня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 30 грудня до 5 січня?

Рак

Ракам зірки рекомендують згадати традицію, згідно з якою загадувати важливе бажання в новорічну ніч необхідно рівно опівночі – коли битиме годинник. У кожного з нас для такого випадку існує свій ритуал – хтось спалює папірець, на якому написано, що він хоче отримати від Всесвіту, а хтось з'їдає дванадцять виноградин. Головне не в цьому, а в тому, щоб загадуючи бажання, яке в них, найімовірніше, буде пов'язане зі змінами в особистому житті, грамотно його сформулювати.

Скорпіон

Скорпіонам важливо пам'ятати, що не лише святкова ніч, а й перші дні нового року закладають програму на наступні дванадцять місяців, тому від того, як ми їх проведемо – зокрема й у взаєминах з близькими людьми – залежить наше найближче майбутнє. Якщо представники знака вирішать, що настав час їм розлучатися, отже, необхідно робити рішучі кроки саме в ці дні, і навпаки: кращого часу для того, щоб зберегти кохання, їм не знайти.

Козоріг

Козорогам кохана людина, напевно, приготує до свята приємний сюрприз – щось таке, про що вони давно мріяли. Звісно, на те воно і свято, щоб дарувати подарунки, але представникам цього – скажемо чесно – скупуватого знака важливо пам'ятати, що такі привітання не мають бути односторонніми, і вже точно не варто ставитися до них формально. Потрібно врахувати побажання, які висловлював останнім часом їхній партнер, і вибрати серед них те, що може потішити його по-справжньому.

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