Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 30 вересня до 6 жовтня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 30 вересня до 6 жовтня?

Близнята

Близнятам доведеться обирати між тихим сімейним щастям і численними зв'язками на стороні. Водночас зірки рекомендують їм добре зважити наслідки своїх рішень – не хотілося б, щоб вони пошкодували про них. Головне – вибрати той варіант, який влаштує їх на всі сто відсотків, а яким він буде з погляду моралі й моральності – вирішувати лише їм самим.

Діва

Дівам не варто змінювати людину, яку вони кохають, що називається, "під себе". По-перше, найімовірніше, у них з цієї витівки нічого не вийде, а по-друге, вона банально не має сенсу. Можливо, партнер представників знака неідеальний, але, схоже, саме цим він їх і приваблює. Якщо ж їм вдасться клонувати самих себе, вони одразу втратять інтерес до таких – однобоких – взаємин.

Водолій

Водоліям небажано витрачати час на те, щоб домагатися кохання у відповідь від людини, яка зовсім ними не цікавиться. Дорогоцінну енергію, яка при цьому витікає, можна витратити з набагато більшою користю, звернувши увагу на своє ближнє коло – поза всяким сумнівом, там знайдеться той, хто давно й безнадійно закоханий у представників знака. Не варто втрачати шанс вибудувати гармонійні й перспективні стосунки.

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