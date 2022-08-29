Гороскоп кохання на вересень 2022 року

Вересень 2022 року для сфери кохання - досить напружений період. Гендерні планети - Марс та Венера - у напруженості до 29 вересня. Кожен зосереджений на власних інтересах, матеріальних справах, а потреби партнера відходять на другий план, що може спричинити затяжні конфлікти, особливо від 10 до 29 вересня.

Зміни у сфері стосунків відбудуться 5 вересня, оскільки цього дня від 07:05 за київським часом Венера, що символізує енергію гармонії, краси та кохання, увійде у знак Діви, де має статус падіння. У період цього транзиту у стосунках переважає шляхетність та природність, а ніжність та романтика, приваблюють найменше. Венера за знаком Діви рухатиметься до 29 вересня 10:49, після чого увійде у знак свого управління - Терези - і від цього моменту розпочнуться позитивні зміни у сфері особистих стосунків.

Венера - головна планета, що відповідає застосунки, переміщуючись земним, практичним знаком Діви, дає стриманість у висловленні емоцій і напруженість чуттєвої сфери, а також прагнення матеріальної вигоди, розважливість у стосунках, посилює бажання досягти конкретики в будь-яких міжособистісних зв'язках.

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ОВЕН

Можуть виникнути труднощі з романтичним партнером, але, більшою мірою, через свою агресивність, що посилилася, і непомірну чуттєвість. Настав період, який можна назвати "підчищування хвостів", настав час завершення деяких тем, після чого розпочнеться новий етап у сфері взаємин але якісніший і позитивніший. Намагайтеся якнайменше фіксуватися на минулих негативних ситуаціях, щоб зберегти здорову психологічну атмосферу в сім'ї та сфері кохання.

ТЕЛЕЦЬ

Місяць принесе захопливий, романтичний і романтичний запаморочливий роман, який стрімко розвиватиметься. Але якщо ви в парі, сто разів подумайте, перш ніж зав'язати нові стосунки. Намагайтеся більше часу проводити з сім'єю, якщо ви перебуваєте у шлюбі. Жінки, які планують вагітність, можуть розраховувати на допомогу Всесвіту у цьому питанні. Зміцнити любовні стосунки допоможе невелика подорож. Сімейні представники знаку насолоджуватимуться ідилією та спокоєм у колі рідних.

БЛИЗНЯТА

Ваш управитель - Меркурій - від 10 вересня переходить у ретроградний рух та допомагає повернути дорогі вам стосунки чи налагодити давні зв'язки. У вас є всі шанси поліпшити нинішню ситуацію та побудувати стосунки, наповнені радістю, взаємною підтримкою та оптимізмом. Однак, нові романтичні знайомства, навряд виявляться перспективними чи корисними для вас. Хороший час для серйозних розмов із партнерами, знаходження компромісних рішень зі спірних питань.

РАК

Великий ризик зробити неправильний вибір, зробити легковажну помилку і додати собі купу проблем, що стосуються особистих взаємин. Посилюється потреба з'ясувати їхні перспективи. Несподівано на вашому шляху може з'явитися людина з минулого, яка підштовхне вас до необхідності переглянути свою роль у любовних взаєминах, що склалися. Можливо, до кінця місяця життя змусить ухвалити серйозне рішення щодо шлюбу або романтичного зв'язку.

ЛЕВ

Часто доводиться визнавати свої помилки, повертатися до, здавалося б, давно закритих тем, навіть перепросити у партнера. Заняття не найприємніше для вас, однак вкрай необхідне зараз! Подолавши себе, ви здивуєтеся, як швидко змінюється ваше особисте життя на краще, і будете наснажені тим, з яким захопленням і любов'ю дивиться на вас кохана людина. Більшість проблем в особистому житті до кінця місяця зникнуть без сліду, якщо ви виявите ініціативу.

ДІВА

Сприятливий вам місяць, який залишить про себе приємні враження. Не потрібно одягати маску і підлаштовуватися під інших людей - все складається для вас природним чином, відповідно до ваших потреб. Перша декада вересня особливо сприятлива для спілкування з протилежною статтю, для заручин, одруження, приймання гостей та сімейних урочистостей. Оскільки з 10 вересня Меркурій - ваш управитель, у фазі ретроградного руху, то можна очікувати на цей час активізації давніх зв'язків.

ТЕРЕЗИ

Вас тягне до романтичних партнерів, але гармонійні стосунки збудувати досить складно. Можлива раптова прихильність, кохання з першого погляду, проте ваші почуття можуть залишитися без відповіді. Від 5 до 29 вересня ваш управитель - Венера - має слабкий статус, тому майже весь місяць у сфері особистих стосунків все складається зовсім не так, як ви собі уявляєте. Наберіться терпіння і не засмучуйтеся - вже до кінця місяця у ваше життя прийде кохання, спокій та задоволення.

СКОРПІОН

Ви стаєте популярними, залучаєте представників протилежної статі. Пам'ятайте, що захоплення новими романтичними партнерами та любовні пригоди можуть зруйнувати сімейні або давно усталені взаємини. Але також нове знайомство може виявитися корисним і відкрити раніше зачинені для вас двері. Протягом місяця виникатимуть різні нестандартні ситуації в особистих стосунків, особливо це стосується ділових зв'язків, які можуть стати романтичними.

СТРІЛЕЦЬ

Вересень дуже насичений подіями у любовній сфері. Буде що згадати пізніше - любов, пристрасть і зрада, щасливий збіг обставин та драматичні ситуації - все це формує певний філософський погляд на життя і допомагає з гідністю проходити випробування у сфері міжособистісних взаємин. Сприятливі далекі поїздки, виступи на публіці, участь у конференціях - тут ви можете зустріти людину, яка буде близька вам за духом та світосприйняттям.

КОЗОРІГ

Загалом сприятливий місяць для сімейних взаємин, парних контактів. Якщо ви сумуєте за колишнім романтичним партнером або відбулося охолодження почуттів у нинішніх стосунках, обставини на вашому боці - проявите ініціативу, і ви зможете повернути кохану людину і запалити пристрасть один до одного. Гарний час для обговорення важливих питань щодо місця проживання, розширення сім'ї, поліпшення житлових умов.

ВОДОЛІЙ

Доленосний період для сімейних і романтичних стосунків - "немає лиха без добра, а добра без лиха". Любовні зв'язки тісно переплітаються з діловими контактами та фінансовими інтересами. Колишній партнер або партнерка може зненацька нагадати про себе, запропонувати спільний проєкт або запропонувати зустрітися, щоб спробувати почати все спочатку. Не шукайте логіку в тому, що відбувається, - довіртеся Всесвіту - і до кінця місяця будете задоволені результатами вересня.

РИБИ

Період здобуття мудрості, глибинних усвідомлень раніше скоєних вчинків стосовно інших людей. Важливо набратися терпіння і змиритися з деякими обставинами, можливо, прийняти умови партнера, якщо хочете зберегти стосунки, що давно сформувалися. До кінця місяця ситуація в особистих і сімейних зв'язках зміниться на краще, але щоб до цього часу залишитися в парі, обмірковуйте кожне своє слово і кожну дію пій час контактів з коханою людиною.

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