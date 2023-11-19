Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 20 до 26 листопада

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 20 до 26 листопада?

Овен

Овни зможуть на власному досвіді переконатися в тому, що службовий роман не завжди заважає продуктивній роботі – навпаки, іноді він може їй допомогти. Особливо якщо люди, які мають одне до одного романтичні почуття, працюють над одним проєктом і всерйоз ним захоплені. В такому разі їм вдасться поєднати приємне з корисним – ніжні почуття з успіхом у роботі.

Телець

Тельцям давно настав час відмовитися від властивих їм лінощів і зробити рішучий крок у стосунках із близькою людиною – наприклад, зателефонувати чи написати їй, зізнавшись – нарешті! – у своїх почуттях. Найімовірніше, вона давно чекає на таке пояснення, але не знає, з якого боку підступитися до представників знака, і варто полегшити їм це завдання.

Риби

Рибам є сенс позбутися упередження, яке заважає їм спілкуватися з коханою людиною Інтернетом – віддалені стосунки цілком можуть стати тимчасовою альтернативою реальним, особливо якщо незабаром відстань вдасться скоротити. Втім, таке спілкування має свою перевагу – за нього доволі складно посваритися.

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