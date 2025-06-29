Магічні ритуали / © Credits

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Втім, нічого позамежного в них, найімовірніше, немає, вони — вплив на нас сил природи і нашої власної підсвідомості, яка часто дає дуже слушні поради та своєчасні підказки, що допомагають впоратися з будь-якими життєвими обставинами.

Які ритуали астрологи радять проводити нам у цей час — від 30 червня до 6 липня?

Понеділок 30 червня

Магічна практика цього дня — афірмації на омолодження. Астрологи рекомендують взяти їх у відповідній літературі — наприклад, у книжках Луїзи Гей — і повторювати протягом дня. Текст афірмацій має відповідати прагненню залишатися молодою і красивою. Ось деякі з них: «Я відпускаю негатив і впускаю в себе позитивні енергії, які дозволяють зберігати молодість, здоров’я і красу», «Я люблю себе молодою, красивою, здоровою і життєрадісною», «Я дякую Всесвіту за своє міцне здоров’я, розум, внутрішнє і зовнішне здоров’я».

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Вівторок 1 липня

Цього дня зірки рекомендують покращувати свою мову: працювати над дикцією, читаючи відомі нам скоромовки, і позбуватися слів-паразитів, виловлюючи їх під час розмови та замінюючи тими, які ми вживаємо рідко.

Середа 2 липня

Місячна практика дня — змивання гріхів. Насамперед важливо зрозуміти, що саме ми вважаємо своїми гріхами, щиро покаятися в них і, приймаючи душ, уявити собі, що разом із брудною водою всі ці недостойні нас дії, слова та думки витікають до стоку. На завершення потрібно вилити на голову трохи святої води, яку можна отримати у храмі.

Четвер 3 липня

Цього дня можна самостійно знімати нав’язані нам чужі негативні програми, які простонародною мовою називаються причиною. Визначити, чи є вона у людини, можна за допомогою сірника, запаленого від свічки. Коли вона прогорить повністю, потрібно кинути недогарок до склянки з водою: якщо сірник плаватиме на поверхні — з людиною все гаразд, якщо потоне — наявність причини безперечна. Позбутися її можна за допомогою простого яйця: обережно розбивши його до банки з водою (тут дуже важливо не пошкодити жовток), потрібно піднести його до тімені, а потім до виходів із чакр по передньому каналу — лоба, горла, грудей, живота, лобка і куприка. Чим більше при цьому деформується яйце, тим більше «бруду» і «сміття» йому вдалося «витягнути» з тіла.

П’ятниця 4 липня

Цього дня астрологи радять проводити медитацію на родове дерево. Його потрібно намалювати на аркуші паперу, помітивши на його нижньому краї кружечок або квадратик — залежно від того, є ми жінкою чи чоловіком. Від цього знака провести вгору дві рисочки, завершивши їх кружечком і квадратиком — це наші батьки. Від символів, що їх символізують, провести відгалуження — це наші дідусі та бабусі. Таким чином варто позначити сім поколінь — на «дереві» мають опинитися 126 кружечків і квадратиків. Думаючи про цих людей, навіть якщо ми їх не знаємо, ми можемо подумки звернутися до них до допомогу й підтримку, а також подякувати за те, що вони дали нам життя. Вважається, що така медитація не лише полегшує душу, а й якісно покращує життя. Аркуш після ритуалу треба залишити до наступного разу.

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Субота 5 липня

Цього дня рекомендується проводити ритуали з використанням напівдорогоцінного каміння: так, аметист знімає причину і пристріт, місячний камінь зміцнює стосунки в парі, тигрове око захищає від чужого негативного впливу, сердолік допомагає долати перешкоди, а малахіт виконує бажання. Активувати найважливіший життєвий сектор допоможе так звана «кам’яна решітка»: у її центрі потрібно покласти камінь, який відповідає за виконання бажання, та оточити його іншими мінералами. Вібрація напівдорогоцінного — а іноді й дорогоцінного — каміння, складеного таким чином, зробить наше бажання здійсненним.

Неділя 6 липня

Сьогодні спрацює ритуал, який астрологи називають «правилом першого прохання». Від самого ранку важливо максимально уважно прислухатися до того, що говорять нам люди навколо — дуже важливо не пропустити прохання, з яким звернеться до нас хтось із них. Вважається, що, виконавши його, ми можемо просити Всесвіт про що завгодно — він виконає наше бажання.