Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 29-30 серпня

Сонячна активність / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29–30 серпня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

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У суботу та неділю, 29–30 серпня, очікується підвищена сонячна активність, яка може спричинити сильні магнітні бурі з К-індексом 5–6, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності.

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Такі магнітні бурі можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей. У цей період деякі люди можуть відчувати головний біль, слабкість, підвищену втомлюваність, сонливість або зміни настрою. Також можливі коливання артеріального тиску та проблеми зі сном.

Тому спеціалісти рекомендують уважніше стежити за своїм самопочуттям, уникати надмірних фізичних навантажень і повноцінно відпочивати.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.

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