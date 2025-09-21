Марс і Ліліт у Скорпіоні з 22 вересня по 4 листопада 2025 року / © Associated Press

Марс як активний принцип у Скорпіоні виявляється як воїн, стратег і хірург душі водночас. Він проникає в саму суть, щоб усунути те, що віджило. Ліліт же — темний Місяць, вражена жіноча енергія, символ придушеного бажання, бунту проти патріархату, архетип відьми, вигнанки, тієї, що не скорилась, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Їхній союз у Скорпіоні — вибухова суміш пристрасті та люті, сексуального магнетизму й руйнівної сили. Він сприяє загостренню військових дій, виникненню вогнищ збройних конфліктів, активізації кримінальних структур. Можливі скандали, пов’язані із владою, грошима, контролем, насильством, питаннями життя та смерті. Темні егрегори набувають потужної сили в найближчий період.

Це час, коли назовні виходить усе, що було пригнічено: ревнощі, жага контролю, приховані бажання, травми, пов’язані з владою, тілом, інтимністю. Це період, коли колективне несвідоме починає говорити через конфлікти, скандали, викриття, внутрішні кризи. Особливо гостро це може виявитися в темах кохання й пристрасті, кордонів і влади, маніпуляцій і насильства.

На особистому рівні — це запрошення до глибинної роботи над собою. Усе, що приховували й ігнорували, вважали «непристойним» або «небезпечним», виринає на поверхню. Марс дає силу діяти, а Ліліт — силу визнати те, що було відкинуте. Два ці астрологічні елементи уособлюють центр тяжіння й трансформації, психоенергетику і кармічний сенс.

Ліліт — одна з найглибших і наймістичніших тем астрології. Це порожнеча, математична точка, апогей місячної орбіти, де Місяць максимально віддалений від Землі. Але саме в цій порожнечі народжується вплив, який відчувається як вирва, що забирає й висмоктує ресурс, особливо той, що пов’язаний з емоційною стабільністю, тілесною безпекою, інтуїтивним зв’язком із собою. Це кармічна зона вигнання, де ми стикаємося з тим, що було витіснене, відкинуте, засуджене — у собі й у суспільстві.

Коли Ліліт у Скорпіоні, він знаходить ідеальне середовище для вияву. Тут немає світла, немає поверховості, немає ілюзій. Тут усе загострене, оголене до болю. І саме в цьому просторі Ліліт починає розкривати свої справжні якості: він стає архетипом відьми, вигнанки, жінки, яка не підкорилася, але зберегла силу.

Скорпіон — це знак, де Місяць перебуває в падінні. Його природні якості — турбота, м’якість, інтуїція, емоційна безпека — тут послаблені. Замість ніжності — напруженість. Замість інтуїції — тривожність. Замість турботи — контроль. Це знак, де емоції застряють, концентруються, перетворюються на психосоматику. І саме в цю порожнечу, залишену ослабленим Місяцем, Ліліт входить як тінь, яка заповнює вакуум.

Для тих, хто працює з енергіями, психологією, тілесними практиками, магією, травмою, — це потужне вікно для трансформації. Але воно вимагає зрілості, чесності та готовності до хворобливих одкровень. Скорпіон не терпить поверхневості. У цей період підсвідомість підказує, що за видимою реальністю ховається щось глибше й неусвідомленіше, що те, що відбувається, має ще один шар сенсу, часто неочевидний, але відчутний.

У період транзиту Марса і Ліліт Скорпіоном загострюються теми насильства, сексуальних скандалів, викриттів, боротьби за владу, особливо в тих сферах, де довго панувало мовчання. Це час, коли жіноча лють (Ліліт) отримує інструмент дії (Марс), і це може бути як руйнівним, так і таким, що звільняє.

У період від 22 вересня до 4 листопада простір згущується до стану майже фізичної щільності — немов повітря насичене намірами й передчуттями. Марс і Ліліт у Скорпіоні створюють напруженість, у якій киплять наші найглибші, найбільш неусвідомлені імпульси. Це час, коли внутрішні демони вимагають визнання.

За одночасного транзиту Ліліт і Марса в Скорпіоні інстинкти стають мовою душі, а пристрасті — інструментом трансформації. Разом вони стають двома алхіміками, які працюють з нашими тінями, бажаннями, страхами і тілесною пам’яттю. Ці енергії схожі на певний тектонічний зсув, який відбувається всередині психіки, і виявляються у вигляді доленосних подій.

Скорпіон — знак фіксованої Води, і це можна уявити як підземне озеро, в якому зберігаються таємниці, інстинкти, пам’ять роду, сексуальна енергія, психологічні травми і внутрішня сила. Скорпіон вбирає їх, переробляє, трансформує.

Саме тому Марс як первинний управитель Скорпіона почувається тут органічно. В Овні він — імпульс, атака, рух. У Скорпіоні — воля, стратегія, внутрішня міць. Це Марс, який вичікує, аналізує, проникає. Він володарює через дію, і робить це зсередини.

Марс у Скорпіоні — воїн, який пройшов через смерть, який знає ціну болю, який не боїться трансформації. Його сила — не в м’язах, а в психічній концентрації, у здатності утримувати напруженість, не втрачаючи фокусу. Це енергія, яка може зруйнувати або зцілити, залежно від рівня усвідомленості та відповідальності конкретної людини.

Найнебезпечніший період — від 7 до 28 жовтня 2025 року. Цими днями до Марса і Ліліт приєднується Меркурій. Це потрійний сплав дії, тіні й думки, який може виявитися в найгостріших формах: від серйозних руйнувань через військові дії, спалахи агресії, дорожньо-транспортні пригоди до системних збоїв у комунікації, техніці.

Меркурій керує рухом, транспортом, координацією, увагою. У Скорпіоні він стає різким, підозрілим, напруженим. У з’єднанні з Марсом призводить до імпульсивних рішень, агресивного водіння, порушення правил. А Ліліт додає до цього ефект тунельного сприйняття, коли людина діє під впливом несвідомих імпульсів, не усвідомлюючи ризики.

Водії в цей час стають дратівливими, схильними до різких маневрів. Збільшується ризик аварій, особливо в умовах поганої видимості, високої швидкості та емоційного напруження.

Меркурій характеризує сферу мислення і комунікації. У з’єднанні з Марсом дає словесну агресію, конфронтацію, звинувачення, публічні скандали. А Ліліт розкриває табуйовані теми, витіснені емоції, приховані образи. Це період, коли мовчання вибухає, дипломатія відступає, а мова стає зброєю.

Військові конфлікти стають звичною реальністю в цей період. Кожне загострення нагадує про крихкість міжнародного балансу і про те, наскільки важливо шукати шляхи діалогу та мирного врегулювання, перш ніж напруга переросте в нові руйнування. Це час, коли конфлікти можуть перейти з латентної фази у відкриту. Особливо небезпечні провокації, маніпуляції, неправдиві повідомлення, які можуть призвести до ескалації.