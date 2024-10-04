Марс і петля ретроградності: що на нас чекає від 5 жовтня 2024-го до 2 травня 2025 року

Від 5 жовтня 2024 року Марс, планета енергії, сили та дій, входить до петлі ретроградності, яка триватиме до 2 травня 2025 року. Це час перегляду своїх дій, пошуку нових шляхів та рішень для усунення старих проблем, а також прийняття нових викликів. Коли завершується петля Марса, ми повертаємось на рейки творення та розвитку.

Марс буває ретроградним через кожні 2 роки по 2 – 2,5 місяці, рідше, ніж будь-яка інша планета, тому зміни фаз руху Марса відчуваються особливо сильно. Петля — це цикл його руху перед ретроградністю, ретроградний рух та вихід із нього. Це особливість руху, коли планета тричі проходить тим самим градусом на один цикл. Сам процес може кардинально вплинути на дії та зусилля, цілі та способи їх досягнення, ініціативи та рівень енергії багатьох людей, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

У період петлі від 05.10.2024 до 02.05.2025 Марс перейде в ретроградний рух від 11.12.2024 до 19.02.2025 у знаках Лева та Рака. Для представників знаків Овна, Рака, Лева та Скорпіона настає важливий період, відбувається перезавантаження по багатьох життєвих сферах, запускається новий 2-річний цикл.

Починається петля Марса 05.10.2024 в 17⁰09' знаку зодіаку Рак, де планета перебуває від 5 вересня до 4 листопада 2024 року. Тут Марс у статусі падіння, що відбивається на поведінці людей. Зовнішня активність уповільнюється, а надлишок енергії перетворюється на внутрішню агресію та саморуйнування. Тим паче весь цей період Марс утворює опозицію з Плутоном.

У цей час транзиту Марса Раком реакції багатьох людей дуже емоційні, вчинки – імпульсивні, настрій мінливий, а бажання, потреби, оцінки виявляються агресивно. З одного боку, люди схильні виявляти ініціативу, внутрішньої сили достатньо, але, з іншого боку, у найвідповідальніший момент з'являється страх і багато хто відступає, відмовляється від своїх цілей.

Можливості для будь-яких починань є, але надмірна емоційність заважає правильно прорахувати, продумати план дій та етапи на шляху реалізації своїх планів. Представники чоловічої статі більш схильні до негативних впливів планети під час її переміщення за знаком Рак, який належить до стихії Води і гасить вогненну енергію Марса.

А ось жінки, навпаки, стають сильнішими, діють активніше та сміливіше, часто беруть на себе чоловічі зобов'язання. Через зміну ролей у сімейних і любовних взаєминах частіше, ніж зазвичай, виникають скандали з биттям посуду, аж до рукоприкладства.

Знак Рака відображає емоції, почуття, відчуття та інтуїцію, внутрішній світ та сфери, пов'язані з особистим боком життя. У період руху Марса за знаком Рака люди не особливо прагнуть соціальних контактів, більше зосереджені на домашніх і сімейних справах. У багатьох змінюються погляди на життя, спогади про дитинство, батьків, Батьківщину, часто заважають зосередитися на професійних справах.

Транзит Марса за знаком Рака – добрий період для вирішення житлових питань, ремонту, переїзду. Проблеми в цей час виникають через невпевненість у собі, але заняття спортом, фізичні вправи, активний відпочинок допомагають зміцнити свій психологічний фундамент, гармонізувати внутрішній стан і набути надійності.

04.11.2024 Марс входить у знак Лева, де й перейде до ретроградного руху від 11.12.2024. У цьому вся знаку планета почувається комфортно, оскільки знак Лева є вогненним. Від по 10 грудня у 06⁰04' знаку Лева настає стаціонарність з поворотом у ретро рух. У кого у 5 – 7⁰ цього знака чутливі елементи гороскопу (Асцендент, МС, планети) відчуватимуть стагнацію за якостями та характеристиками цих елементів особистого гороскопу. Також зверніть увагу на сфери життя, які перебувають під основним або другорядним управлінням Марса (включають знаки Овна і Скорпіона).

У періоди стаціонарності Марса не варто пришвидшувати події. Це час осмислення поточної мети, аналізу своєї активності. Можуть виникати перешкоди чи необхідність переглянути вже ухвалені рішення. Важливо накопичувати сили для майбутнього ривку навесні 2025 року.

06.01.2025 Марс на ретрофазі повертається у знак Рака, актуалізуючи теми, важливі в період від 5 вересня до 4 листопада 2024 року, коли планета перебувала в цьому ж знаку ще до настання ретроградності. У період транзиту ретро-Марса Раком необхідне зниження темпу в усіх справах і процесах, оскільки спроби досягти успіху можуть виявитися невдалими. Виникають ситуації, коли дії виявляються менш ефективними. Проєкти гальмуються, зусилля не приносять очікуваного результату.

Стаціонарний Марс з розворотом у директний рух від 20.02 до 27.02 2025 в 17⁰09' знаку зодіаку Рак. Відповідно, якщо в межах 16 – 18⁰ Рака є чутливі точки гороскопа (кутові будинки та планети), чекайте на події. Принаймні, стан «стиснутої пружини» відчуєте на повну. Будьте готові зіткнутися із затримками та необхідністю переглянути свої плани, раніше певні напрямки дій. Адже натальні планети, поблизу яких відбувається розворот Марса, керують певними астрологічними будинками особистого гороскопу.

Ретроградний Марс допомагає виявити слабкі місця та виправити їх. Підхожий час для повернення до минулих проєктів, взаємин або питань, які не були завершені раніше. Будьте особливо обережні під час роботи з колючими та гострими предметами, технікою та водінням транспорту, оскільки зростає ймовірність травм та аварій.

Від 28 лютого 2025 року Марс директний у знаку Раку та світ, поступово, повертається до динамічного руху, активізуються призупинені процеси у всіх життєвих галузях та на всіх рівнях. Але можуть загостритись конфлікти, тому будьте особливо обережні у міжособистісних взаєминах, уникайте гострих ситуацій, намагайтеся спрямувати накопичену енергію у конструктивне русло.

18.04.2025, вже переміщуючись директно, Марс повертається у знак Лева і порушує питання, які виникли в період недавнього переміщення цим знаком – від 4 листопада 2024 до 6 січня 2025. Це час наведення ладу, ефективної діяльності та закріплення результатів. До виходу планети зі знака Лева 18 червня 2025 року – це період боротьби за самостійність у професійних питаннях, підприємництві, політиці. Ми можемо почути про великомасштабні військово-політичні, економічні або природні явища.

У знаку Лева посилюється здатність до цілеспрямованої діяльності. Основні функції Марса орієнтовані зовнішній, активний прояв, ця планета віддає енергію. Марс у Леві дає найкращі змогу проявити себе, легко вдається вразити інших. Люди, які мають потужний творчий початок, займаються спортом, працюють у сферах, пов'язаних з кінематографом, у період руху Марса за знаком Лева зможуть багато чого досягти. Це найкращий період для того, щоб творити.

02.05.2025 – кінець петлі ретроградності Марса в 06⁰04' знака Лева. З'являється мотивація рухатися вперед та перемагати. Енергетичний потенціал, амбіції, прагнення до визнання та впевненість зростають, особисті досягнення стають помітними.

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