Марс, Юпітер і Південний вузол у Леві: які історичні сценарії можуть повторитися в листопаді 2026 року

Марс, Юпітер і Південний вузол у Леві / © Credits

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Вдруге така значуща конфігурація складеться у квітні 2027 року, вже після завершення ретроградного руху Марса, і ми побачимо, чим закінчилося те, що розпочалося восени, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Якщо проводити історичні паралелі саме щодо з’єднання Марса, Юпітера та Південного (Низхідного) Місячного вузла у Діві в 1932–1933 роках, то можна виділити кілька характерних тем, які тоді проявилися дуже яскраво.

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Знак Діви пов’язаний з управлінням господарством, працею, бюрократією, статистикою, медициною, продовольством, системою контролю та організацією повсякденного життя.

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Марс у Леві часто проявляється як боротьба за лідерство та право керувати. Юпітер розширює масштаб процесів до державного рівня. Південний вузол нерідко вказує на повернення старих моделей влади та історичних сценаріїв.

З’єднання Марса, Юпітера та Південного місячного вузла у знаку Діви у 1932–1933 роках збіглося з одним із найтрагічніших процесів — Голодомор в Україні, який продемонстрував, наскільки руйнівними можуть виявитися помилки в управлінні ресурсами та спроби вирішувати економічні проблеми винятково адміністративними методами.

У міжнародній політиці 1932–1933 роки стали періодом переходу від післявоєнної моделі до більш жорстких форм державного управління. Саме в цей період відбулося приходження до влади Гітлера в Німеччині в січні 1933 року, що супроводжувалося створенням системи тотального адміністративного контролю, яка спиралася на лад, дисципліну, облік населення та державну машину.

Якщо розглядати це символічно, то конфігурація «Марс — Юпітер — Південний вузол» у Діві найчастіше вказує на:

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мобілізацію ресурсів;

перебудову адміністративних механізмів;

посилення правил;

боротьбу за продовольство та економіку;

реформи у сфері праці та зайнятості;

використання кризи як виправдання для розширення державного контролю.

У 1932–1933 роках одночасно розгорталися наслідки Великої депресії. Багато країн шукали нові моделі управління економікою, а колишні методи вже припинили діяти. Це дуже відповідає архетипу Південного вузла в Діві: повернення до старих інструментів обліку та контролю, які спочатку здаються рішенням, але згодом створюють нові проблеми.

Особливо цікавим є з’єднання Марса, Юпітера та Низхідного Вузла у знаку Лева в 1729–1730 роках, коли також відбувалася серйозна перебудова державних механізмів і боротьба різних впливових груп за контроль над адміністративною системою. В обох циклах можна побачити кризу старих правил управління та спробу створити новий порядок шляхом посилення контролю над практичним боком життя суспільства.

Якщо розглянути період 1729–1730 років у Росії, то за символіки з’єднання Марса, Юпітера та Південного вузла у Леві насамперед впадають у вічі теми влади, престолонаслідування, боротьби еліт та посилення ролі монарха.

Після смерті Петра II у січні 1730 року обірвалася чоловіча лінія Романових. Постало питання про передачу верховної влади, що спричинило серйозну боротьбу між придворними угрупованнями. Верховна таємна рада спробувала обмежити владу запрошеної на престол Анни Іоанівни за допомогою знаменитих «Кондицій», але незабаром вона відмовилася їх дотримуватися і відновила самодержавство.

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З точки зору астрологічної символіки це дуже нагадує архетип Лева:

боротьба за трон і верховну владу;

питання легітимності правителя;

конфлікт між колективним управлінням та одноосібною владою;

піднесення фігури монарха;

перерозподіл впливу серед еліт;

демонстрація сили держави через особисту владу правителя.

З’єднання Марса, Юпітера та Нисхідного місячного вузла у Леві супроводжувалося кризою престолонаслідування в Росії, боротьбою аристократичних угруповань за контроль над державою та подальшим відновленням сильної одноосібної влади. На перший план вийшли питання легітимності лідера, повноважень правителя та устрою верховної влади.

Марс — імпульс, воля, конфлікт, зброя та рішучі дії. У Леві він діє відкрито, демонстративно та гордо. Юпітер збільшує все, до чого торкається: масштаб, амбіції, ризики, а ще й наслідки. Поряд із Марсом він перетворює іскру на пожежу. Низхідний вузол вказує на старі борги, звичні сценарії та глухі кути, що тягнуться з минулого. Це те, до чого ми повертаємося за інерцією, бо «завжди так робили».

Лев — знак влади, лідерів, корони та гучних заяв. Сонце керує знаком Лева, а у Скорпіоні — це гроші, ресурси, таємні домовленості, кризи та силові ігри. У результаті ми бачимо, що конфлікт, який тлів, отримує паливо, і жодна зі сторін не хоче поступатися.

Як це може проявитися

У міжнародній політиці. Жорсткі заяви, ультиматуми, демонстрація сили, спроби змусити опонента здригнутися. Це сукупність сигналів і жестів: «подивіться, на що я здатний». Компроміси цими днями даються важко, тому що ніхто не хоче виглядати таким, що поступився. Юпітер роздуває будь-яку подію, тому невеликий інцидент здатний швидко стати великою новиною.

На роботі та в бізнесі. Боротьба за вплив, суперечки щодо повноважень, конфлікт «хто тут головний». Ризик гучних рішень, які потім доведеться скасовувати. Особливо обережними варто бути з спільними коштами, боргами та чужими ресурсами (територія Скорпіона).

В особистому житті. Старі образи спливають з новою силою, а гордість заважає першим зробити крок. Люди, використовуючи слова «ти завжди» і «ти ніколи», повторюють сценарій, який розігрували вже десятки разів. Це й є робота вузла: ви знову йдете знайомою колією.

Здоров’я. Тиск, перевантаження, запалення, підвищений ризик порізів і травм. Зайву енергію краще спрямовувати на спорт, швидку ходьбу, прибирання.

Найсильніше ця конфігурація впливає на Лева (центр удару), Скорпіона (Сонце під аспектом), а також на Тельця та Водолія, які розташовані на тій самій фіксованій осі. Перемагає той, хто зуміє зберегти гідність і водночас залишити співрозмовнику можливість відступити.

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