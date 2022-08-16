Марс у Близнятах 20.08.2022 - 25.03.2023: що на нас чекає в цей час

Вогняна та войовнича планета - Марс, увійде на знак Близнюки 20 серпня о 10:57 і рухатиметься цим знаком дуже довго — до 26 березня 2023 року.

Зазвичай, Марс у кожному із 12 знаків зодіаку перебуває до 1,5-2 місяців, але раз на два роки планета перебуває у фазі ретроградного руху по 2,5 місяця. 2022 року цей період починається в Близнятах 31 жовтня 2022-го і закінчується 10 січня 2023-го в цьому ж знаку, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Марс у натальній карті людини відбиває енергійність, самостійність, наполегливість, вміння відстоювати свої позиції, стримувати агресію, запас фізичних сил, працездатність. У кожної людини в натальній карті своє становище планети, що є причиною тих чи тих дій, а також життєвої активності, здатності проявляти ініціативу. Крім того, у гороскопах жінок Марс характеризує образ чоловіків, яких вона притягує, а у чоловічих гороскопах - Марс - показник мужності. Слабке становище планети чи, як його ще називають, щербате, робить людей пасивними, безхарактерними, але, найчастіше це відбувається тоді, коли вчасно були опрацьовані енергії планети. Індивідуальні якості людини залежать від знака, в якому знаходиться Марс в особистому гороскопі, від аспектів інших планет, від становища в астрологічному будинку.

Транзитний Марс посилює або слабшає якості натального Марса, але також є загальним тлом у тих сферах, де потрібна активність. Під заступництвом Марса перебувають військова сфера, спорт, поліція, працівники пожежної охорони та всі організації, які мають право купувати вогнепальну чи холодну зброю.

Астрономічно, Марс - найближча до Землі планета, орбіта якої виходить за межі земної. Це невелика планета, її діаметр - 6800 км. Час одного оберту навколо Сонця - майже два роки.

Астрологічно Марс символізує силу потягу, енергію, волю людини. Марс прагне з усією активністю включитися у справу, попри можливі перешкоди. Він прагне повної перемоги. За "позитивного" Марса це не лише сила волі, здорова безкомпромісність, впевненість у перемозі, а й реальність досягнення мети. Марс вказує на юність, силу статевого потягу. Споріднену собі енергію Марс зустрічає в Овні і частково в Скорпіоні. Якщо в Овні Марс проявляється сам, як є, то в Скорпіоні він ділить управління з Плутоном, який є найвищою октавою Марса і символізує зокрема маси людей, на відміну від Марса, який показує індивідуальність. Енергія Марса відповідає ядерному числу - 11, день тижня - вівторок.

Близнята - перший знак Повітря, що має мінливі якості, характеризує інтелектуальні якості людини, різні засоби масової інформації та комунікацій, сферу торгівлі, а також родинні зв'язки та взаємини з ближнім оточенням. Переміщаючись за знаком Повітря, вогненна планета перебуває у комфортному становищі, сприяє активізації бізнесу, робить людей рухливішими, сприйнятливими до інформації.

У знаку Близнята Марс посилює активність і агресивність розуму, спритність, дає гостроту мислення, інтерес до техніки та механіки, схильність до суперечок та полеміки, але водночас часто не вистачає витримки. Також у багатьох людей проявляється дух протиріччя через те, що відбувається навколо, бажання вступити в інформаційну боротьбу.

Деяке зниження активності на зовнішньому плані, гальмування у справах, зривання поїздок, погіршення стану здоров'я буде спостерігатися в періоди стаціонарності та ретроградності Марса - від 27 жовтня 2022 року до 17 січня 2023 року. У цей час нелегко дається здійснення планів, оскільки багато людей схильні розпорошувати свою енергію за декількома напрямами і, в результаті доводиться по кілька разів те саме переробляти. Щоб звести до мінімуму ймовірність неприємностей, потрібно буде перейти на повільну швидкість, не поспішаючи, подумати про своє життя, перезарядити себе.

Щоб краще зрозуміти тло подій та атмосферу періоду ретро-Марса у Близнятах, можна звернутися до минулого досвіду та згадати, що відбувалося у попередній такий транзит - у січні та на початку лютого 2008 року, а також після ретроградності планети - від 4 лютого до 4 березня 2008 року. У глобальних масштабах світова економіка переживала фінансову кризу, і цей процес був офіційно визнаний 23-27 січня в Давосі на Всесвітньому економічному форумі.

У період транзиту Марсу Близнятами 2022-2023 очікуються гучні заяви від лідерів держав, визнання раніше скоєних помилок, активізацію інформаційного фронту за умов військових конфліктів. Велика ймовірність певних домовленостей між сторонами, які воюють, причому це колективна ініціатива - сусідні країни також беруть активну участь у цьому, та підштовхують сторони, які конфліктують, до перемовин. Ідеться не лише про війну Росії проти України, у наш час збройні конфлікти існують і між іншими державами.

У третій декаді серпня військова стратегія змінюється - для сторін, що воюють, транзит Марса Близнятами сприятливіший, порівняно з минулим транзитом, коли Марс рухався Тельцем, де має слабкий статус - вигнання. У найближчі 7 місяців у вигідніших позиціях виявиться інтелектуально-розвинена армія. Звичайно, це наші Збройні Сили України, які використовують розумну військову техніку, яку нам постачають інші країни. Моральний дух наших воїнів високий, а це сприяє прийняттю правильних рішень як на рівні командування українською армією, так і у військових частинах.

Восени саме на ретрофазі Марса, просуватимуться справи, розпочаті вже давно. Якщо довго не вдавалося отримати будь-які документи, то в листопаді - грудні 2022 року, вдасться поставити крапку у млявих процесах. Для України запрацює лендліз, і ситуація на фронті зміниться у вигідний бік для нас. Те, про що давно говорили, що обіцяли, нарешті буде втілено в реальність. Але для нових починань період ретроградного Марса категорично не підходить.

Від 20 серпня до 4 вересня період сприятливий для ініціювання будь-яких справ, пошуку роботи, початку нової трудової діяльності. Мабуть, це найсприятливіший період Марса в Близнюках, тож треба за максимом зробити в цей час. У ці два тижні вдасться, як то кажуть, пробити ситуацію, просунути свої інтереси, вплинути на мислення людей навколо. Під час транзиту Марса Близнятами- сила в слові, і потрібно цим користуватися. Говоріть про те, що хвилює, чого хочете і як ви бачите розвиток того чи іншого проєкту - вас почують.

Період Марса в Близнятах сприятливий для представників символів стихії Повітря - Близнята, Терези, Водолій - це час конструктивних рішень, цілеспрямованої діяльності, цікавої роботи. Виявляючи активність у встановленні контактів, ви зможете зайняти вигідну для вас позицію та організувати ефективні взаємні дії на ваших умовах.

Також, продуктивний період для Овнів та Львів - протягом дії цього транзиту ви відчуєте зростання активності, енергійності, ініціативності та самовпевненості. Прагнення до творчої реалізації допоможе Вам вирішити багато проблем та завдань. Але для успішної реалізації своїх задумів необхідно отримати додаткові знання, обмірковувати кожну свою дію і не поспішати.

Складно Стрільцям, Дівам та Рибам - перешкоди з усіх боків, зниження фізичної сили, конфлікти з оточенням. В основному, причина неприємностей у цей період у вашій нетерплячості, імпульсивності, різкості у спілкуванні.

Тельці, Раки, Скорпіони, Козороги - передусім, визначте для себе вектор руху. Якщо розставили пріоритети та знайшли точку опори, визначили свій тил, то багато вдасться. Наприклад, протягом найближчих 7 місяців зможете переїхати до іншого міста або вирватися вперед у професійній сфері. Доведеться багато міркувати, працювати, але період може стати для вас дуже результативним.

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