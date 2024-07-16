Марс у Близнятах від 20 липня до 4 вересня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Під час транзиту Марса Близнятами фізична активність трохи знижується, але з'являються нові шляхи та можливості для прояву себе в інтелектуальних сферах діяльності, в галузі зв'язку та комунікації.

20 липня о 23:43 (gmt+3), Марс входить у знак Близнята і, наступного дня, 21 липня, утворює гармонійний аспект – тригон із ретро-Плутоном. Це день активних, перетворювальних енергій, ідеально підходить для захисту своїх інтересів та переконань. Трансформації пов'язані із комунікацією, роботою з інформацією, ближнім оточенням. Аспект сприяє усвідомленню внутрішніх причин, через які ми не можемо перейти туди, де хотіли б опинитися, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Близнята – перший знак Повітря, має мінливі властивості, характеризує інтелектуальні якості людини, різні засоби масової інформації та комунікацій, сферу торгівлі, а також родинні зв'язки та приятельські взаємини. Знак Близнята належить до зони творення зодіаку, описує активні, початкові, перші якості всього кола знаків зодіаку. Містить у собі енергію та показники первинних моментів, пов'язаних з розвитком та зростанням.

Переміщуючись за знаком Повітря, вогненна планета перебуває у комфортному становищі сприяє активізації бізнесу, робить людей рухливішими, сприйнятливими до інформації, що надходить. Тобто планета та знак за своїм основним проявом мають загальні характеристики – янські, активні. Повітря посилює вогонь, тобто між знаком та планетою встановлюється обмін однорідними, загальними енергіями.

У знаку Близнята Марс посилює активність і агресивність розуму, спритність, дає гостроту мислення, інтерес до техніки та механіки, схильність до суперечок та полеміки, змушує з усією активністю включитися у справу. Також у багатьох людей виявляється дух протиріччя через те, що відбувається навколо, бажання вступити в інформаційну боротьбу. Оскільки Близнятами управляє Меркурій, то переважно рішення ухвалюються обдумано.

Негативні прояви Марса — це керованість, пристрасність, схильність до насильства, руйнації, переважання фізичної сили над розумом і логікою, агресія, саморуйнування, агресивність, мстивість. Будь-яка планета завжди проявляється у двох варіантах, у позитивному та негативному. Але, переміщуючись Близнятами, позитивних характеристик все-таки більше. Енергетика Марса передбачає швидкість прояву, це рушійна сила.

Від 25 до 27 липня Сонце та Марс у гармонійному аспекті. Сприятливий час для цілеспрямованих дій, активної роботи, презентації світу своїх талантів, прояву лідерських якостей. Гарний час для покупки автомобіля та техніки, подорожей, відряджень.

Від 29 до 31 липня Марс у поєднанні з Селеною – світлою кармічною точкою, яка увійшла у знак Близнят 12 червня. Якщо довго не вдавалося отримати будь-які документи, то в третій декаді липня, на початку серпня, вдасться поставити крапку у млявих процесах. До кінця липня може з'явитися шанс, на який ви чекали давно.

Період від 20 липня до 4 серпня вдалий для ініціювання будь-яких справ, пошуку роботи, початку нової трудової діяльності. У ці два тижні вдасться, як то кажуть, пробити ситуацію, просунути свої інтереси, вплинути на мислення людей з оточення. У разі транзиту Марса Близнятами – сила в слові, і треба цим користуватися. Енергії ретро-Марса у Близнятах створюють легку атмосферу, тому важко сфокусуватися на конкретній справі, розставити пріоритети.

Від 3 до 5 серпня Марс перебуває на осі катастроф, у поєднанні із зіркою першої величини – Альдебаран. Це потенційно небезпечний період. Знаходження Марса у цій зоні може знаменуватися руйнівними соціальними процесами, катастрофами, посиленням бойових дій. Краще ухвалювати відповідальні рішення від 3 до 5 серпня, оскільки можна вибрати неправильний напрямок.

Від 13 до 15 серпня Марс і Юпітер в аспекті з'єднання, одночасно утворюючи напружений аспект до ретро-Сатурна в Рибах. Цими днями виникають перешкоди, посилюються військові дії, тому відбувається гальмування у справах. Можуть зриватися поїздки, погіршуватиметься стан здоров'я. Нелегко дається здійснення планів, оскільки багато людей схильні розпорошувати свою енергію за кількома напрямами одночасно. З'єднання Марса та Юпітера можна уявити як вогонь у степу, на неосяжних просторах.

Але напружений аспект цієї сполуки до Сатурна вказує на те, що необхідно дотримуватись кордонів, стримувати язики полум'я, інакше лихо. Важливо дотримуватись закону і порядку цими днями, прийняти певну аскезу, і тоді вдасться отримати заряд оптимізму, наповнитися внутрішнім світлом, а також уникнути неприємностей. 13 – 15 серпня – не найкращі дні для закордонних поїздок, звернення до офіційних інстанцій, спілкування з іноземцями.

Від 14 до 16 серпня Марс у поєднанні із зіркою першої величини – Рігель. Зірка в сузір'ї Оріона, положення 17 ° 32 'Близнят. Займає 7 місце у списку 25 зірок першої величини.

У давньогрецькій міфології сузір'я міцно пов'язане з Оріоном, сином Посейдона та німфи Евріали. Рігель пов'язаний зі славою, багатством та оригінальністю. Дає змогу швидкого життєвого успіху. Але для утримання позицій та збереження статусу завжди необхідна постійна життєва боротьба, що, своєю чергою збільшує силу людини.

Від 14 до 16 серпня вдалі дні для будь-якого виду ділової та розумової діяльності, переговорів, обговорень та виступів. У керівників підвищується здатність впливати на уми, зростає творча енергія, активність у боротьбі за утвердження власних інтересів та ідей.

Меркурій як управитель знака Близнята дуже впливає на прояв енергії Марса, поки він рухається цим знаком. Від 5 до 28 серпня Меркурій ретроградний, тому виникає більше суєти, труднощів під час посування нових ідей та впровадження нововведень. Зростає ризик зробити неправильний крок, припуститися помилки, яка відкине кілька кроків тому. У цей час потрібно бути готовим до скасування поїздок, угод, поламок техніки та автомобіля. З'явиться схильність сумніватися у доцільності своїх дій.

Від 21 до 23 серпня Марс у поєднанні з Капеллою, зіркою під номером 6 у списку найяскравіших зірок. Перебуває в сузір'ї Возничого, становище 21°33′ Близнят. У найдавніші часи поряд з Возничим було розташоване сузір'я Кози, на згадку про козу Амалфея, яка вигодувала Зевса, коли він був немовлям і тому розташований на Чумацькому шляху. У поєднанні з планетами Капелла дає шану, повагу та любов народу. Також сприяє легкому навчанню, посилює допитливість, оригінальність.

Від 1 до 4 вересня Марс у поєднанні із зіркою першої величини повна загадок, Бетельгейзе — одна з найяскравіших зірок на небі, має 10-й номер у списку 25 найяскравіших зірок неба. Розташована у Сузір'ї Оріона. Приносить військову славу, просування у кар'єрі та багатство. Бетельгейзе – одна з найяскравіших і найбільших зірок, видимих неозброєним оком.

4 серпня о 22:46 (gmt+3) Марс увійде у знак Рак.

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