Марс у Близнятах від 28 червня до 11 серпня 2026 року: що на нас чекає в цей період

Марс у Близнятах від 28 червня до 11 серпня 2026 року / © Associated Press

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28 червня о 22:30 Марс входить у знак Близнят, де перебуватиме до 11 серпня. Протягом попередніх кількох тижнів Марс у Тельці рухався повільно, вперто, методично — він накопичував силу й тримав курс. Марс у Близнятах — це зовсім інша історія, де швидкість поєднується з неуважністю, багатозадачністю, гострим язиком і розумом, який не зупиняється ні на секунду, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Марс — планета дії, волі, енергії та починань. Він визначає, як ми рухаємося до мети: пробоєм чи обхідними шляхами, самостійно чи в команді, силою чи розумом.

Знак, у якому перебуває Марс, визначає стиль цього руху. Не куди йти — а як. У Близнятах Марс отримує у своє розпорядження найрухливіший, найінтелектуальніший і найкомунікативніший знак зодіаку. Результат — енергія, яка виражається через слова, ідеї, зв’язки та інформацію.

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У Близнятах Марс мислить швидше, ніж діє. Аргументи стають гострішими, реакції — миттєвими, а здатність миттєво схоплювати суть — майже надприродною.

Це час, коли правильно сказане слово може зробити більше, ніж місяць наполегливої праці. Переговори, презентації, дебати, написання текстів, публічні виступи — усе це зараз має особливу силу.

Марс у Близнятах — це інтелектуальний воїн. Він перемагає не силою, а швидкістю мислення та точністю формулювань.

Один проєкт? Занадто нудно. Марс у Близнятах хоче всього й одразу. У ці тижні ви можете помітити, що одночасно займаєтеся кількома справами, переключаєтеся між завданнями, берете на себе більше, ніж планували — і водночас справді даєте собі раду.

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Небезпека тут одна: розрізненість. Енергія розпорошується у безліч напрямів, і жоден із них не отримує повної сили. Стежте за тим, щоб швидкість не заміняла глибину.

Близнята — знак комунікації. Марс у цьому знаку буквально спонукає до діалогу: хочеться говорити, сперечатися, обговорювати, переконувати. Соціальна активність зростає, кількість контактів збільшується, потік інформації, що надходить, стає величезним.

Це час для нетворкінгу, налагодження нових зв’язків, переговорів, які давно відкладалися, та розмов, які давно слід було розпочати.

Зворотний бік цієї швидкості — перегрівання. Близнята керують нервовою системою, руками, легенями та плечовим поясом. Марс у цьому знаку створює підвищене навантаження саме в цих зонах.

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Безсоння через думки, які не вщухають. Дратівливість через інформаційне перевантаження. Напруженість у шиї та плечах. Поверхневе дихання в моменти стресу.

Усе це — ознаки того, що система працює на межі своїх можливостей. Свідомо сповільнювати темп у ці тижні — це не слабкість, а стратегія.

Марс у Близнятах — це гострий язик. Дуже гострий. Здатність миттєво й точно формулювати думки — це дар. Але ця сама здатність у момент роздратування перетворюється на зброю, якою легко нашкодити.

Слова, сказані під час конфлікту цими тижнями, будуть особливо влучними — і особливо болісними. Стежте за тим, що ви говорите в моменти емоційного напруження.

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Близнята ковзають по поверхні. Це їхня природа — охопити якомога більше, не затримуючись ніде надовго. Марс підсилює цю тенденцію.

Ризик: безліч розпочатих справ, жодна з яких не доведена до кінця. Багато зібраної інформації — без її осмислення та застосування. Активне листування — без реальних домовленостей.

Свідоме зусилля в цей період — завершувати розпочате, перш ніж братися за нове.

Марс у Близнятах може швидко змінювати напрямок. Сьогодні — одне рішення, завтра — протилежне, післязавтра — третє. Це не слабкість волі, це природа знака: нова інформація змінює картину світу, а разом з нею — і курс.

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Важливо відрізняти обґрунтовану гнучкість від ухилення від відповідальності.

У цей період особливо добре працює все, що пов’язано зі словом та швидким обміном інформацією. Пишіть — дописи, статті, листи, сценарії, нотатки. Марс у Близнятах підсилює точність формулювань і надає словам особливої енергії, тому будь-які тексти пишуться легше і звучать переконливіше.

Навчання теж минає швидше: короткі курси, вебінари, нові навички, іноземні мови — все засвоюється з несподіваною легкістю, ніби мозок сам прагне до нового матеріалу.

Переговори проходять продуктивніше, ніж зазвичай. Ви швидше реагуєте, точніше формулюєте думки, ведете кілька ліній діалогу одночасно і легше знаходите аргументи. Це сприятливий час для домовленостей, обговорень та будь-яких завдань, де важлива гнучкість мислення.

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Соціальні зв’язки також активізуються. Короткі поїздки, зустрічі, дзвінки, нові знайомства — усе це приносить користь і допомагає просувати важливі теми.

Ідеї в цей період — ваш головний ресурс. Близнята дають потік думок, а Марс — енергію втілення. Це рідкісне поєднання, коли задум і дія йдуть пліч-о-пліч, тому важливо фіксувати думки та використовувати їх як стартовий капітал.

Є й такі справи, які краще відкласти на спокійніший час. Справи, що вимагають тривалої концентрації на одному напрямі, зараз даються важче. Там, де потрібні виняткова точність, терпіння та ретельність, краще зачекати до серпня. Серйозні розмови в момент роздратування можуть привести не до того результату, на який ви розраховуєте, а підписання документів у стані інформаційного перевантаження створює ризик пропустити важливі деталі.

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