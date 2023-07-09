Марс у Діві від 10 липня до 27 серпня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Від 10 липня о 14:40 за київським часом войовничий Марс переміщатиметься за практичним та працьовитим знаком Діви до 27 серпня 16:20.

Конфлікти якщо й виникають у цей час, то через те, що робота виконана не якісно чи пізніше за призначений термін. Вогняний, квапливий Марс у знаку стихії Землі почувається не дуже комфортно, але принаймні градус агресивних енергій значно знижується, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

За принципом аналогії знак зодіаку Діва можна представити як поле пшениці, що колотиться за вітром. Це період збирання врожаю, зіготівель на зиму, прагнення зберегти отримане найоптимальнішим та практичним способом. Важливість знань та навичок, системності, дрібниць та деталей, умінь та професійних здібностей описує мутабельну якість Діви. Цей знак готує новий етап, а кардинальна точка року – Осіннє рівнодення, настає одразу після виходу Сонця зі знака Діви.

Головним негативним проявом цього періоду є те, що люди схильні критикувати одне одного. Обов'язково зроблять зауваження, якщо партнер, колега чи приятель, на їхню думку, робить щось неправильно, навіть якщо це не стосується. Щоб уникнути непотрібних суперечок та сварок, намагайтеся не чіплятися до дрібниць і не висловлювати свої претензії в агресивній формі.

Марс має вогненну природу, рух за знаком земної стихії сприяє розважливості та підвищеній ефективності під час занять будь-якими справами. У діях люди схильні чинити обережно, замислюватись про наслідки. Приходить усвідомлення того, що може допомогти у реалізації цілей, у вирішенні актуальних питань.

Успіх у період Марса по Діві приходить через інших людей завдяки взаємній підтримці. Девіз у цей час: "Давайте будемо корисними одне одному". Бджоли та бджолиний вулик – образ Марса в Діві. Доповнення та підтвердження, що отримується з навколишнього світу, дозволяє почуватися ціліснішою особистістю.

Транзит Марса за знаком Діви сприятливий для того, щоб задуматися про професійну сферу, вирішити питання, що накопичилися, усунути побутові проблеми. У цей період відбувається становлення, зміцнення та досягнення максимального розвитку всіх починань, які активізувалися в попередні місяці. Відмінною особливістю цього транзиту є матеріалізація проявів, набуття конкретних форм.

Енергія Марса в Діві гнучка, пластична, що дозволяє поєднати багато напрямків в один загальний процес. Дії людей більш організовані, багато хто намагається відповідально підходити до своїх трудових обов'язків, тому встигають виконати більше завдань. Також у період збільшується кількість одноманітної роботи побутових питань.

Для особистого життя цей час не дуже сприятливий — всі надто зайняті роботою, повсякденними справами, а на любовні взаємини часу не вистачає. Чоловіки і жінки частіше конфліктують одне з одним з незначних приводів, через дрібниці. У зв'язку з цим психологічний клімат зовсім не сприяє романтиці.

Гарний час для перегляду своїх поглядів на життя, на підхід до роботи і реально оцінити стосунки з коханою людиною або діловим партнером. Раціональність виступить на першому плані, ілюзії руйнуються тобто люди "заземлюються", спантеличуються реаліями сучасного світу.

Обставини, що виникають у період транзиту Марса за знаком Діви допомагають навести лад у житті, але водночас не варто заглиблюватися в кожну дрібницю. Намагайтеся об'єктивно в повному обсязі оцінювати ситуацію. Тема охорони здоров'я та медицини буде актуальною для багатьох, як у глобальних масштабах, так і на особистому рівні. Додасться роботи у лікарів, косметологів, масажистів.

Скористайтеся енергіями Марса в Діві – сконцентруйтеся на питаннях, пов'язаних із самореалізацією, роботою та кар'єрою, грошима. Протягом найближчих півтора місяця можна зробити конструктивні перетворення професійної сфери покращити свій матеріальний добробут. Не забувайте про своє здоров'я – це ж особистий ресурс!

Гармонічні аспекти Марса з Юпітером і Ураном у першій та другій декадах серпня сприяють незвичайному творчому натхненню, допомагають у всіх справах, особистих та ділових відносинах. Цілком можливе переростання робочих відносин у романтичні. Імовірні раптові фінансові надходження, прибуток та подарунки. Гарний час для придбання оргтехніки, модернізації виробництва та покращення умов праці.

У третій декаді серпня буде потрібна величезна витримка і дисципліна, щоб уникнути неприємностей, особливо у взаєминах з начальством. Небажання враховувати ідеї та досвід інших людей може призвести до втрати роботи. Нездоровий клімат у колективі та у відносинах з діловими партнерами, розбіжності щодо дрібниць, можуть призвести до серйозних конфліктів. Несприятливий період для різних змін, оновлень у спільній роботі, відряджень чи подорожей.

Після 20 серпня не варто підписувати важливі папери, краще відкласти роботу з документами, виступи на публіці, співбесіди та переговори. Меркурій, управитель знака Діви, поступово уповільнює хід і від 23 серпня перетворюється на ретроградний рух. На цьому тлі найчастіше виникають раптові конфлікти, з'являється нервозність. А непотрібна дратівливість, імпульсивність сприяють неуважності, що призводить до хибних рішень.

Від 21 до 23 серпня опозиція Марса з ретро Нептуном – аспект перешкоджає адекватному сприйняттю навколишньої дійсності. Намагайтеся не приймати важливих рішень у ці дні, особливо у сфері особистих взаємин. Чи не реалістичність оцінки того, що відбувається, власних можливостей і перспектив, може багатьох людей сильно підвести. Остерігайтеся сумнівних угод, вплутування в інтриги. Багато наклепів, обману та шахрайства навколо в цей період. Погіршується перебіг багатьох захворювань, особливо пов'язаних із обміном речовин, порушенням гормональної сфери.

Зайвий оптимізм розсіяність, нереальні плани згодом призведуть до жалю та втрат. Виникають труднощі у спілкуванні із зарубіжними партнерами, у далеких поїздках. Багато людей схильні переоцінювати свої можливості у цей період, тому краще відкласти прийняття важливих рішень та підписання відповідальних документів, а також візити до начальства, впливових осіб, відвідування офіційних інстанцій, правових органів. Можливі суттєві розбіжності з партнерами та співробітниками, розбіжності у думках, юридичні складнощі.

Останній аспект, який утворює Марс до виходу зі знака Діви – гармонійний аспект із ретро Плутоном від 24 до 29 серпня. Це буде ще період ретроградного Меркурія у цьому ж знаку зодіаку, але до кінця місяця всі непорозуміння мають якось урегулюватися. Цими днями вдало вирішуються фінансові питання, завершуються реконструкції, реорганізації підприємств.

Наприкінці серпня можна вирішити багато завдань, сприятливі фінансові справи, бізнес, підприємницька діяльність. Завдяки давнім діловим зв'язкам з'являються нові перспективні проєкти. Обставини цього періоду сприяють перетворенню негативних моментів на роботі та поліпшенню робочого процесу, вдалому вирішенню питань, пов'язаних із загальними грошима. За розумного ведення справ зараз можна уникнути багатьох проблем у майбутньому! Не виявляйте легковажність, прислухайтеся до думки оточення, враховуйте досвід та поради старших за віком колег та партнерів.

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