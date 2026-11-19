Марс входить до знака Діви / © Credits

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Планета, рухаючись знаком Діви, проявляється без ефектних жестів. Під впливом енергій знака ми перевіряємо, чи все на місці, чи працює механізм, чи вистачить ресурсів, і саме цими питаннями Марс займатиметься у найближчі місяці, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Протягом ретроградної петлі Марс двічі перебуватиме у знаку Діви, і саме це робить цей транзит таким тривалим. Вперше планета входить до цього знака 26 листопада і залишається в ньому до 21 лютого: спочатку рухається вперед, потім зупиняється, розвертається і йде назад, а згодом залишає Діву, повертаючись до Лева. Вдруге Марс входить до знака Діви 14 травня і залишається у ньому до 15 липня, цього разу вже прямим ходом і без розворотів. Така петля схожа на спіраль, у якій одна й та сама ділянка зодіаку проживається тричі, і кожен виток додає до теми нового змісту.

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Найважливішим моментом другого проходження стає 6 липня, коли транзитний Марс з’єднується з Марсом у гороскопі України. До цього часу багато з того, що намітилося восени та взимку, встигає дозріти, і точний дотик до натальної точки перетворює накопичену напруженість на рішення, дії та результати.

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Те, що окреслиться в листопаді, повернеться у березні, щоб досягти розв’язки на початку літа 2027 року. Якщо розглядати цю спіраль поетапно, виходить доволі цілісна історія.

Наприкінці листопада ще лунають відгомони різких заяв і загострень, коли сходяться Марс, Юпітер та низхідний місячний вузол. Від 26 листопада розмова переходить із трибун до майстерень і на склади.

Січень, коли Марс завмирає на 11° Діви, стає моментом найбільшої напруженості та перегляду стратегії: у стаціонарній точці планета наче збирається з силами перед розворотом, і все, що накопичилося, вимагає виходу або перебудови.

У лютому й березні Марс повертається до Лева, і разом із ним повертаються теми влади, статусу, територій та гучних слів. Те, що лунало восени, тепер вимагає відповіді. Кінець березня і квітень, коли Марс розвертається у Леві, астрологічно схожі на вузол, де можливі рішення, домовленості або зміна курсу. А в травні та червні, коли Марс знову входить до Діви, накопичений досвід перетворюється на дії та результати.

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Історичні аналогії тут доречні, але їх варто розглядати з обережністю. Йдеться про схожість сюжетів. 1995 року Марс теж проходив схожу петлю у Діві та Леві, і гострі події тоді йшли поряд зі стаціонарними точками, а після петлі світ переходив до з’ясування наслідків і перебудови.

Ситуація, на тлі якої розпочинається цей транзит, також непроста. З одного боку, тривають удари по містах та інфраструктурі, з іншого — ведеться дипломатична робота: обміни полоненими, переговори про можливість припинення бойових дій. Тиск, переговори та пошук виходу поєднуються в одній картині, і Марс у Діві приходить не на порожнє місце, а в момент, коли все це сходиться в одній точці.

Тому «небезпечне» та «нове» в цьому періоді не суперечать одне одному. Марс у Діві небезпечний тим, що зосереджує енергію на вразливих місцях. Але з тієї ж причини він відкриває новий етап і вказує на те, що переможе той, хто найкраще підготувався. Це час, коли цінуються запаси води й тепла, справний зв’язок, ліки, резервні плани, надійні контакти та порядок у документах. Час режиму сну, регулярних тренувань, збалансованого харчування, спокійного інформаційного раціону, де менше паніки й більше перевірених джерел.

У ці місяці люди відчувають, як натиск поступається місцем терплячій праці. Під впливом транзиту Марса знаком Діви з’являється прагнення не доводити і не перемагати, а наводити лад, доробляти, лагодити, вибудовувати. З’являється більше сил на ремесло, працю і турботу про близьких, і результат отримує той, хто організований, уважний до деталей та вміє не поспішати.

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У цей період виграють ті, у кого налагоджено режим, фінанси та побутові дрібниці, адже саме в них зараз полягає запас міцності. Особливо помітно це у сферах, де від справності залежить багато чого: інфраструктура, постачання, логістика, енергетика, техніка та медицина. Люди, які там працюють, отримують більше навантаження, але й більше поваги за свій внесок. Для решти це гарний час, щоб навести лад у здоров’ї, домі та документах, а також навчитися доводити розпочате до кінця.

Для України це особливо відчутно, адже саме зі знаком Діви в гороскопі країни пов’язана тема війни. Країна живе у світі, де від справної підстанції, налагодженого постачання чи вчасно проведеного ремонту залежить не менше, ніж від гучних заяв. Тому прихід Марса до цього знака трактується як перехід до більш «технічної» фази: на перший план виходять ресурс, точність і здатність підтримувати систему, коли навантаження на неї не слабшає.

Слабкі місця у періоди транзиту Марса Дівою стають помітнішими, а втома, вигоряння та виснаження накопичуються, як і помилки у дрібницях, які можуть призвести до серйозних наслідків. Навантаження лягає на тих, хто тримає тил: енергетиків, медиків, волонтерів, людей, які просто продовжують працювати.

Для кожної людини це також гарний привід зміцнити свою особисту опору: навести лад у витратах, зібрати важливі документи в одну папку, заздалегідь продумати, що робити, якщо плани знову зміняться. Ці прості кроки здаються скромними на тлі великих подій, але саме з них складається стійкість, а стійкість і є головним словом цього періоду.

Марс у Діві допомагає Тельцям, Дівам і Козорогам закласти міцний фундамент. Для них цей транзит стає рідкісною нагодою працювати так, як вони завжди мріяли, без поспіху й метушні, з правом довести справу до досконалості.

Представники знака Тельця люблять ґрунтовність — робити повільно, зате надовго. Зазвичай йому заважає чужий поспіх, адже навколо постійно вимагають швидше, швидше, а Телець знає, що швидко й добре одночасно виходить рідко. Марс у Діві знімає з нього цей тягар. З’являється енергія для тієї самої ретельної роботи, яку Телець цінує найбільше. Він раптом помічає, що руки самі тягнуться до справи, яка відкладалася, чи то ремонт або складний проєкт, чи наведення ладу у фінансах. Робота виходить міцною, гарною та приносить задоволення, а разом із ним і цілком відчутні гроші.

Діва в цьому транзиті опиняється вдома. Марс проходить через її знак і віддає їй свою енергію без залишку. Зазвичай Діва накопичує сили на аналіз, перевірку та сумніви, а тепер отримує паливо для дій. Вона бачить помилку раніше за інших, знає, як її виправити, і цього разу у неї вистачає сил не лише помітити, а й зробити. Колеги та керівники зазначають точність, а складні завдання, на яких інші ламаються, вирішуються крок за кроком. Однак не варто розчинятися у дрібницях. Треба залишати час на відпочинок, бо вигоряння у Діви настає раптово.

Козорогу цей транзит приносить те, що він цінує понад усе, а саме результат, побудований на системі. Марс у Діві допомагає йому перетворювати плани на робочі процеси: графіки, регламенти, чіткі етапи. Там, де раніше було багато задумів, з’являється структура, і вона тримається. Козоріг краще, ніж зазвичай, відчуває, кому що доручити, що перевірити двічі та де потрібен запас міцності. Це час, коли кар’єрні цілі отримують реальну опору, а репутація надійної людини працює на нього сильніше за будь-які слова. Навіть втому переносити легше, а робота йде рівно, і можна бачити, як вона складається у щось велике.

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