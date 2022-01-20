Марс у Козорозі 24 січня - 6 березня 2022 року: що нас чекає в цей час

Марс у Козорозі 24 січня - 6 березня 2022 року: що нас чекає в цей час

24 січня о 14:53 за київським часом Марс входить на знак Козорога і рухатиметься цим знаком до 6 березня до 06:03.

Козоріг - це прагнення, визначення мети. Зосередженість, зібраність та концентрація всіх ресурсів для досягнення мети. Марс, планета активності, управляє діями та спонуканнями. У знаку Козоріг Марс у сильному статусі - екзальтація, тобто це місце найкращого вираження гармонійної природи планети. У знаку Козоріг Марс відкривається повністю, віддає майже всю енергію. На відміну від управління (в Овні та у знаку Скорпіона має статус другого управителя після Плутона), де планета перебуває "у себе вдома" і де вона стабільна, у знаку екзальтації - у Козорозі, Марс схильний реалізовувати себе більшою мірою і дати щось особливе .

Оскільки планета в екзальтації дуже активна, Марс у Козорога стає менш стабільним порівняно зі становищем свого управління. Із самого терміна можна зрозуміти, що екзальтація - це певний пік, бурхливий сплеск властивостей планети, характерний для її перебування у певному знаку.

Планета в екзальтації перебуває не у себе вдома, а в гостях у іншої планети, Марс у Козорозі під керуванням Сатурна, який рухається Водолієм, де має статус другого управителя. Тобто Сатурн зберігає свої сильні якості у Водолії, певною мірою обмежує, структурує планету Марс. Під час транзиту Марса у знак Козоріг потрібна дисципліна, організованість, і тоді мета буде досягнута. Потрібно дотримуватися певних правил, діяти згідно з інструкціями - без самодіяльності, дотримуватися перевірених часом моделей та процесів. Тому Марс не може почуватися так само добре і природно, як в управлінні, рухаючись Овном або Скорпіоном, також чудово планета почувається в вогненних знаках - Леві і Стрільці.

Можна сказати, що Марс - це гість у Сатурна вдома - у Козорозі, а властивості Марса та Сатурна насправді протилежні. Проте, енергія Марса саме у Козорозі виявлена дуже яскраво та чітко. Тому що Марс тут дорослішає, контролює свою силу, і люди свідомі, зможуть правильно скористатися планетарними впливами транзиту Марса Козорогом, який допоможе проявитися конкретним талантам людини, що слугуватимуть для нуї опорою в соціальній сфері.

Активна діяльність та виконання роботи якісно, без халтури, дасть відчутні, реальні результати. Транзит Марса Козорогом дозволяє проявити себе яскравіше, гучніше, ніж під час руху іншими знаками зодіаку. Попереднє проходження Козорогом було в період від 16 лютого до 30 березня 2020 року. Різко пандемія накрила весь світ, швидко розвивалися події, тобто атмосфера зовнішня була дуже напружена. Енергії багато, а продати її нам не дозволяли обмеження, які забезпечує Сатурн, керуючи Козорогом. На той час довелося всім переходити на інший режим роботи, але ресурс був, енергії вистачало на те, щоб швидко внести зміни до робочого процесу.

Транзит Марса Козорогом сприятливий для активних людей, які дійсно мають досвід і здатні застосовувати його та нові знання для отримання швидких результатів. Також це гарний час для створення стратегічного плану розвитку бізнесу, започаткування довгострокових проєктів, хірургічних операцій (але після завершення періоду ретроградності Меркурія - після 4 лютого). Це час здорової конкуренції, перемагає той, хто дотримується закону і діє за правилами.

Під час транзиту Марса Козорогом вдається показати себе з кращого боку, довести свою силу адекватними способами. Загалом сприятливий період для більшості людей. Марс у Козорозі сильний, проте, розрахований на короткострокову активність, тобто. необхідно правильно розподілити режим праці та відпочинку на найближчі 1,5 місяця. Попри яскравість, гучність, драматичність, будь-яка планета в екзальтації вважається не такою сильною, як планета в управлінні. Так і у Марса в Козорозі - рано чи пізно настане послаблення, але планета все одно буде в комфортному положенні, якщо прийме умови управителя знаку, в якому він перебуває, тобто умови Сатурна.

Сатурн - це структура, система, бюрократія, закон та ад. Тому слід усіх цих пунктів дотримуватись, і тоді результат буде відмінним для більшості справ, що розвиваються в цей період. Тобто. можна сказати, що дія Марса обмежена - планета виявляє себе в якихось конкретних напрямках та в обмежені періоди часу. Проте транзит Марса Козорогом надає сприятливий вплив, оскільки дає додаткову життєву енергію. Проте, якщо в цей період проявляти себе імпульсивно, то результат може бути досить небезпечним як для самої людини, так і для оточення.

Енергія Марса в Козорозі може бути як конструктивною, так і руйнівною, залежно від того, як вона використовується, а також від того, де Марс перебуває в особистому гороскопі. Ножі, зброя та гострі інструменти перебувають під керуванням цієї планети, тому можливо загострення військових конфліктів у транзиті Марса Козорогом. Марс - це фізична сила, яка змусить багатьох займатися спортом та активно рухатися до своєї мети. Спортивні та розважальні заходи, що включають фізичну активність, усі бойові мистецтва, також підпадають під його керування.

Від 26 січня ретро Меркурій повертається на знак Козорога, до 15 лютого рухається цим знаком. Тут же Венера, і навіть Плутон і Марс - 4 планети, земна стихія виражена, що дозволяє отримувати реальні результати від докладених зусиль.

4 лютого Марс у секстилі з Юпітером - обидві планети у сильних статусах, дія цього аспекту дає чудові можливості насамперед для культурного, інтелектуального та соціального зростання. 4 та 5 лютого - чудові дні для підприємців, юристів, викладачів, дипломатів, політиків, наукових діячів. За цей час можна закласти фундамент подальшого процвітання, просунутися в кар'єрі та професійній діяльності, але завдяки власним зусиллям. Проте, можна розраховувати на розуміння та допомогу керівництва, впливових осіб, спонсорів та офіційних органів. Лютий сприятливий для вирішення правових питань та юридичних формальностей. Цей час можна використовувати для успішних контактів із зарубіжними партнерами, для поїздок, подорожей. Також гарний період для нових знайомств, розширення сфери впливу та власного бізнесу завдяки рекламі та працелюбності.

Від 13 лютого формується з'єднання Марса та Венери у Козорога, точний аспект - 16 лютого, але до кінця місяця вплив цього аспекту дуже сильний. Чудовий час для особистих та ділових взаємин, планування спільного майбутнього чи обговорення питань співпраці. Пари, які сформувалися вже давно, ухвалять нарешті рішення укласти офіційний шлюб. Спірні питання та суперечливі питання закінчуються цілком мирно, здебільшого.

23 лютого Марс і Венера у гармонійному аспекті з Нептуном - планетарні впливи відкривають можливості процвітання та прориву до успіху, виконання бажань. Для людей творчих професій та роботи, що потребує натхнення та розвиненої уяви, останній тиждень лютого - відмінний період.

Від 1 до 6 березня - поєднання Плутона з Марсом та Венерою, найсильніші впливи аспекту від 2 до 4 березня. Фінансові питання вирішуються сприятливо, можливе довгоочікуване отримання прибутку, надходження грошей на рахунки і взагалі перший тиждень березня принесе глибокі усвідомлення з багатьох тем, зокрема у сфері особистих взаємин. Венера згладжує гострі моменти з'єднання двох конфліктних планет - Плутона та Марса, врівноважує будь-яку складну ситуацію.

На початку березня легко справляти психологічний вплив на маси людей, надихати їх на справи чи переконувати у необхідності будь-якої дії. Сприятливо вирішуються питання сумісних фінансів, майнових справ, спільних ресурсів. Тому, після складного січня лютий та початок березня принесуть багато приємних моментів та досягнень. 6 березня о 08:23 за київським часом Марс та Венера переходять на знак Водолія та з'єднуються у першому градусі.

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