Марс у Козорозі від 15 грудня до 23 січня: що на нас чекає в цей час

Марс у Козорозі від 15 грудня до 23 січня / © Associated Press

Реклама

Марс скидає плащ гарячого мандрівника і надягає обладунки стратега — того, хто не вибудовує шлях до вершини, крок за кроком, день за днем. Його імпульс стає направленим, його сила — витривалою, його воля — непохитною. Тут Марс не бореться заради боротьби — він діє заради результату, заради майбутнього, заради зміцнення того, що має істинну цінність, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Від 15 грудня до 23 січня — період, коли кожна спроба, навіть найменша, кожне ухвалене рішення і кожен крок набувають ваги і стають цеглою в міцному фундаменті майбутніх досягнень. У Козорозі Марс має статус екзальтації, відкриваючи особливий коридор можливостей. Тут його енергія виявляється найконструктивніше. Це час, коли наполегливість і дисципліна перетворюються на силу, здатну змінити траєкторію життя.

Замість хаотичних спалахів Марс у Козорозі дарує цілеспрямованість, стратегічне мислення і здатність витримувати тривалі зусилля. Це енергія воїна-будівельника: вона зводить, укріплює і спрямовує. Під його впливом ми стаємо архітекторами власної долі.

Реклама

Такий транзит запрошує нас до внутрішньої мобілізації: діяти заради довготривалої мети. Усе, що розпочато в цей період, може набути стійкості та міцності, якщо вкласти в нього працю, терпіння і чіткий намір. Якщо у вогняних знаках Марс діє імпульсивно, то в Козорозі він стає хірургічно точним, стратегічним і невблаганно результативним.

У найближчі 1,5 місяця космос немов говорить: «Досить відкладати — час робити. Час будувати дорогу туди, де ти хочеш бути через 5, 10, 20 років». Саме транзит Марса Козорогом часто стає точкою великого успіху або прориву, якщо людина готова діяти.

Марс у Козорозі перемикає стосунки на: серйозність, відповідальність, стійкість, бажання стабільності. Емоції стають стриманішими, але пристрасть — глибшою та сильнішою. Жодної романтичної безтурботності — лише те, що має майбутнє. Слабкі стосунки можуть заморозитися або завершитися. Сильні — зміцняться.

Можливі тенденції:

Реклама

формалізація стосунків, розмови про майбутнє

перехід на «наступний рівень» — спільне проживання, серйозні рішення

тяжіння до зрілих, статусних партнерів

підвищення сексуальної енергії, але водночас — вибірковість

бажання безпеки і поваги в союзі.

Марс у Козорозі не витрачає час на історії «кудись приведе». У період цього транзиту актуальними є питання: «Чи є перспектива? Чи є цінність? Чи варте це зусиль?»

Для фінансової сфери — період вкладень і фінансової дисципліни. Марс дає силу, Козоріг — структуру. Це ідеальний період для:

створення фінансових планів

довгострокових інвестицій

суворого контролю бюджету

виведення доходу на новий рівень

підвищення фінансової стійкості.

Транзит допомагає:

заробити більше через дисципліну

захистити ресурси

вийти з боргів або закрити старі зобов’язання

упорядкувати грошові потоки.

Добре йдуть професійні придбання: техніка, навчання, інструменти, робочі ресурси.

Реклама

Це головний кар’єрний транзит року. Тому що Марс у Козорозі: амбітний, витривалий, працює до результату, не відступає, діє стратегічно. Енергія ідеально підходить для:

підвищення

зміни статусу

запуску великого проекту

створення нових професійних структур

лідерства

переговорів із керівництвом

захисту своїх інтересів

кар’єрного ривка.

Якщо потрібно щось «дотиснути», «вивести на новий рівень», «закінчити незважаючи ні на що» — це той самий транзит.

Овен

Марс — ваш управитель, і в Козорозі планета дає потужний кар’єрний зліт. Фокус на досягненнях, статусі, професійних перемогах. Можуть бути пропозиція, посада, прорив у справі.

Телець

Потяг до розширення горизонтів: навчання, поїздки, нові знання, перехід на новий рівень майстерності. Гарний період для юридичних та освітніх питань.

Реклама

Близнята

Глибинні трансформації. Посилення фінансів через партнерів, кредити, угоди. Можливі важливі розмови про близькість і довіру.

Рак

Марс активує шлюбний сектор. Пристрасть загострюється, але разом із нею — вимоги до партнера. Рішення про перехід на новий рівень або остаточне прояснення стосунків.

Лев

Робота, здоров’я, ритм життя. Можливий інтенсивний робочий період, де потрібна дисципліна і концентрація. У сфері здоров’я — необхідність режиму.

Діва

Чудовий час для творчості, самовираження, дітей, романтики. У серці прокидається пристрасть, але без легковажності — стосунки стають серйознішими.

Реклама

Терези

Сильна енергія дому та сім’ї. Ремонт, рішення про нерухомість, теми роду, відповідальність перед близькими. Посилення внутрішньої структури та ладу.

Скорпіон

Ментальна концентрація, потужна комунікація, переговори, угоди. Можна переконати кого завгодно в чому завгодно. Можливість запустити важливі проєкти через слова і зв’язки.

Стрілець

Фінанси вимагають ладу. Цей транзит допоможе заробити більше, але потребуватиме організації. Гарний час для інвестицій і збільшення стабільності.

Козоріг

Ваш зоряний період сили. Марс у вашому знаку дає енергію, мотивацію, дію, лідерство. Ви — центр подій, ініціатор змін, людина, яка знає, чого хоче.

Реклама

Водолій

Марс активує підсвідомість, приховані теми, підготовчі процеси. Найкращий час для стратегій, завершення старого, очищення простору. Сила зростає з внутрішньої тиші.

Риби

Сильна соціальна енергія. Спілкування, групи, друзі, колективи, великі мрії. Може здійснитися давно поставлена мета.

Головна рекомендація транзиту

Використовуйте енергію Марса в Козорозі, щоб зробити крок до того, що робить ваше життя стабільнішим, сильнішим і зрілішим. Це період, коли навіть важкі завдання стають можливими — варто лише взяти відповідальність.