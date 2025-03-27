Марс у Леві з 18 квітня до 17 червня 2025 року / © Credits

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18 квітня о 07:21 (gmt+2) Марс, планета дії та енергії, почне свій рух за знаком Лева, що принесе світові приплив впевненості, амбіцій та прагнення до самовираження. Лев, як знак лідерства та творчості, посилює бажання проявити себе, надихає на сміливі вчинки та привертає увагу до особистих здобутків, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Від 18 до 30 квітня формується опозиція Марса та Плутона (точний аспект 26 квітня) – це напружений аспект, який принесе потужну енергію трансформації та конфронтації, створює умови для загострення суперечностей, боротьби за владу та масштабних змін як на особистому, так і на світовому рівні. Світ охопить дух завоювань, тріумфу та пристрасті. Цей транзит символізує епоху великих лідерів, яскравих героїв та епічних протистоянь. Але також додає глибини та напруженості.

Марс символізує дію, ініціативу та пристрасть. У знаку Лева він додає драматизму, сили та прагнення до лідерства. Плутон відповідає за трансформацію, глибину та приховані процеси. Водолій, де перебуває Плутон, посилює колективні теми, новаторство, неординарність та бажання змін.

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Аспект може спровокувати зіткнення інтересів, особливо у сферах влади, взаємин чи ресурсів. Можливе посилення боротьби за лідерство. Попри напруженість, опозиція дає можливість глибоких змін, особливо там, де давно назріла необхідність трансформації.

Опозиція Марс – Плутон піднімає на поверхню приховані питання, які потребують вирішення. Це потужний виклик, але також можливість значних кроків вперед. Це час, коли внутрішні та зовнішні конфлікти можуть стати каталізатором зростання. На світовому рівні цей аспект може виявитися у вигляді реформ, боротьби за свободу чи загострення глобальних питань.

Марс у Леві – це яскравий лідер, воїн, який прагне перемоги через особистий прояв сили. Плутон у Водолії, навпаки, являє собою приховану, але потужну колективну енергію трансформації, яка ламає старі структури заради нового майбутнього. Їхнє протистояння символізує зіткнення особистої влади та колективних змін. Цей період навчає нас не лише відстоювати своє місце під Сонцем, а й враховувати інтереси майбутнього всього людства.

У римській міфології Марс — бог війни, який уособлює силу, дію, рішучість та сміливість. У грецькій міфології він відомий як Арес, персонаж суперечливий, часто пов'язаний не лише з перемогами, а й із хаосом. Марс – це архетип воїна, людини дії та захисника. Його енергія проявляється у прагненні до перемоги, силі волі та наполегливості.

Лев, один із найбільш величних символів зодіаку, пов'язаний із Сонцем, життям та світлом. У міфології Лев часто представлений як сильний захисник та лідер. Наприклад, Немеанський Лев із дванадцяти подвигів Геракла символізує непереборну силу. У астрології Лев пов'язані з такими архетипами, як імператор, лідер, творець і натхненник. Це знак, який прагне визнання, самовираження та внутрішнього вогню.

Коли Марс рухається за знаком Лева, ми бачимо поєднання войовничої енергії з яскравою вогненною силою творчості. Активує бажання вести за собою, проявляти ініціативу та бути у центрі уваги. Це час, коли люди відчувають сильний потяг до лідерства, особливо у сферах, де можна виявити індивідуальність.

Лев додає харизми та благородного відтінку дії Марса. Ця комбінація посилює бажання захищати слабких та боротися за справедливість. Справи набувають яскравого, емоційного характеру, чи то в кар'єрі, стосунках чи соціальному житті. Марс у Леві мотивує нас бути поміченими, досягати успіху та отримувати визнання за свої заслуги. Люди можуть зосередитися на самопрезентації та підвищенні статусу.

Транзит Марса через знак Лева може надихнути на масштабні дії у мистецтвах, політиці та суспільному житті. Енергія буде спрямована на створення чогось, що залишить слід. Світ відчує приплив впевненості, а також сильний фокус на особистих та колективних успіхах.

У міфології опозиція Марса та Плутона нагадує битву:

Геракл і Аїд: Геракл (Марс у Леві) – герой, який здійснює великі подвиги, а Аїд (Плутон) – король підземного світу, чия влада прихована, але непохитна. Їхнє зіткнення – це боротьба за контроль над світом.

Прометей та Зевс: Прометей (символ Водолія та Плутона) дає людям вогонь знань, кидаючи виклик богам, а Зевс (Лев, символ влади) прагне покарати його за непокору.

Цей аспект несе ту саму суть: боротьбу індивідуальної волі та суспільних процесів, кризу влади, загострення конфлікту між особистим та колективним.

У третій декаді квітня можливе протистояння лідерів та революційних рухів, кризи в управлінні, протистояння авторитаризму та реформ. Посилюється боротьба за ресурси, спалахи фінансових криз, можливі різкі зміни у світовій економіці. Соціальні процеси, такі як масові протести, боротьба за справедливість, протистояння між "старими елітами" та "новими силами", стають яскравішими.

Транзит Марса за знаком Лева – це період потужної внутрішньої напруженості, коли зіткнення бажань та обставин може призвести до кризи чи кардинальних змін. Випробовування сили волі пройдуть представники всіх знаків зодіаку. Це виявиться як зіткнення з жорсткими зовнішніми обставинами чи внутрішніми демонами.

Енергія Лева може також посилювати егоцентризм і прагнення драматизму. Конфліктність зростає, тому важливо знаходити баланс між натиском і стратегією. Баланс між впевненістю та повагою до інших стане ключем до успішного використання цього транзиту.

За знаком Лева Марс вже переміщувався в період від 11 листопада 2024 року до 6 січня 2025 року, а 7 грудня планета увійшла у фазу ретроградного руху. У такі періоди Всесвіт немов запалює смолоскип, закликаючи кожного усвідомити свою силу, знайти внутрішнього героя і рухатися вперед.

Цей транзит дає шанс усвідомити свої справжні прагнення та навчитися керувати енергією так, щоб вона вела до зростання, а не до руйнування. Важливо пам'ятати, що справжня влада – це не демонстрація сили, а вміння нею керувати! Цей транзит несе нам виклики, але дає шанс проявити себе у всій красі, нагадує нам про те, що великі перемоги трапляються там, де поєднуються мужність, інтелект і натхнення.

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